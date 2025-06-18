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公職3人聚餐就違規？大陸新「禁酒令」被指層層加碼 憂心踩紅線

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
三人聚餐算違規？大陸「禁酒令」被指層層加碼。（中新社資料照）
三人聚餐算違規？大陸「禁酒令」被指層層加碼。（中新社資料照）

大陸當局要求黨政機關強化厲行節約之際，個別地區要求公職人員不得舉行3人以上的聚餐，並避免相互請客。

路透報導，中共中央、國務院5月印發修訂後的「黨政機關厲行節約反對浪費條例」，要求嚴格執行國內公務接待標準等，此後一些地方推出針對公務員的餐飲指導，相關要求更進一步加碼。

因此像是「體制內聚餐遇『緊箍咒』，3人以上就違規？」、「公職人員下班後能和同事聚餐嗎」、「公職人員必看！8小時外同事聚餐，這些紅線千萬別踩」等類似標題和新聞，開始出現在各大媒體平台上。

一篇題為「公職人員下班後和同事聚餐，算違規違紀嗎」的文章，近期在大陸社交媒體上流傳，澎湃新聞及多個具有官方背景的社媒帳號也發布了這一文章。

文章要求，幹部不能接受基層單位、企業、管理服務物件安排的吃請，謹慎對待「小圈子」性質的飯局，領導幹部之間不能互相請客，避免參加可能形成「小團體」的飯局。

文章還說，3人以下的普通聚餐一般沒問題，最好選擇大眾價位的普通餐廳，各自付費，避免相互請客，注意避免在高檔場所聚餐，不要經常固定人員聚會，不要借機搞「小圈子」。

今年4月以來，有3起被廣泛報導的公職人員死亡事件，與宴會上過度飲酒有關。在湖南、安徽和河南等省，數十名涉事官員受到處罰。

一些關於公務員餐飲的指導意見，在大陸社交媒體引發討論。有山東網友反映，「我們3個同事中午出去吃火鍋，每人都受到警告處分。」另一名安徽公務人員稱，她的辦公室最近開始實行每天酒精濃度測試。

不過，北京、廣東、重慶的3名公務人員表示，他們的工作場所並沒有過度實施餐飲規定。

前環球時報總編胡錫進也關注了「禁酒令」，他於16日在微博上發帖稱，新規被「一些低級紅高級黑故意誇大，製造輿論誤讀和緊張」，據他了解，「禁酒」只適用於工作和值班時間，所謂「禁止聚餐」同樣是無厘頭，「公務人員只要是花自己錢與親朋好友聚餐，根本不成問題」，「有少數人在網上編『禁酒』或『禁餐』的段子，大多是為了流量的輿論投機和惡搞。」

路透引用分析人士表示，最新條例與大陸領導人習近平長期以來反腐敗、重視黨紀的作風一脈相承，但也表明之前的管控措施不夠有效。新加坡國立大學副教授吳木鑾（Alfred Wu）指出，公務員的酒局文化確實相當嚴重，但他們還沒有找到好的應對辦法，所以只能實行「一刀切」政策。

值得一提的是，這並非大陸官場第1次推出禁酒令。許多地方和部門早就已經發布相關通知，要求公務活動全面禁酒。2017年，大陸最高檢下發修改後的「最高人民檢察院禁酒令」。

同年，大陸交通部發出國內公務接待禁止飲酒的通知。中央軍委更早在2012年就公布10項規定，要求「不安排宴請，不喝酒，不上高檔菜餚」；空軍於2016年制定下發「從嚴貫徹執行空軍『禁酒令』的措施」，當時被稱作「最嚴『禁酒令』」。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

空軍 同事 公務員

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