三星堆遺址、金沙遺址 古蜀文明走進聯合國

作為「文明對話國際日」主題活動的配套活動，近日，「太陽之光—古蜀文明與世界」展覽在位於紐約的聯合國總部揭幕。來自四川德陽三星堆遺址、成都金沙遺址的珍貴文物亮相，吸引了眾多國際嘉賓參觀。

展覽以太陽崇拜為主線，呈現古埃及、兩河流域、古印度、古希臘等世界古代文明和中國古蜀文明中太陽崇拜的形式和內涵。其中，第一單元「光耀世界」聚焦全球古老文明的太陽信仰；第二單元「古蜀閃耀」深度解讀三星堆遺址與金沙遺址出土的青銅神樹、太陽神鳥金飾、黃金面具等文物。

三星堆遺址和金沙遺址都位於大陸西南地區，距今約3600年至2800年，是古蜀文明的兩個中心遺址。展覽重點呈現的太陽神鳥金飾—大陸文化遺產標誌的核心圖案，以其精湛的鏤空工藝和旋轉的太陽意象，成為古蜀人宇宙觀的縮影；而金冠帶、戴金面罩人頭像等文物，則體現了古蜀文明獨特的信仰體系。

為了增強觀眾的體驗感，展覽以三面環繞投影和地面投影相融合的形式，運用裸眼3D、三維動畫等數位技術，打造多媒體展項「重回古蜀」。通過動態復原考古歷程和文物細節，直觀呈現三星堆遺址和金沙遺址的概貌。觀眾還能通過VR眼鏡等方式，即刻「穿越」到金沙遺址考古發掘現場，近距離感受文物出土的震撼。