大陸大學畢業生上看1222萬人 讀「第二學士」盼求職加分

據中國官方先前統計，中國2025年大學畢業生預計達1222萬人，多數畢業生在畢業前考研究所、公職、找工作尋出路，但仍有不少學生將目光放在「第二學士」，期許學習不同專業，在未來求職能更加分。

中國早在1987年開始以「第二學士」學位方式培養高階人才，但後來隨著研究生教育擴張，「第二學士」學位招生連年縮水。中國在2019年提出停止「第二學士」學位招生。

陸媒財經雜誌15日報導，為減緩疫情對就業的衝擊，中國教育部2020年印發「關於在普通高校繼續開展第二學士學位教育的通知」，重啟「第二學士」學位，為考研究所、考公職、找工作失利的學生提供新出路。

報導說明，該學位專收應屆大學生，但也有少數大專院校會招收近3年畢業的學生。學生僅能報考與原來專業不同的科系，花費2年時間就讀，學成將有大學證書。

臨近畢業季，中國各地大專院校陸續公告「第二學士」相關簡章。如北京科技大學預計招收110人，涵蓋國際經濟與貿易、日語、材料科學與工程等學系；中央財經大學招收約180人，囊括財政學系、經濟學系等；西南交通大學則招收700人，涵蓋計算機、電氣工程等科系。

北京化工大學藝術生黎奇安表示，中國法律碩士（法學）須就讀2年，但只有大學學習法律專業的學生可以報考；法律碩士（非法學）要就讀3年，任何科系的學生都可以報考。若是就讀第二學士就可以報考法律碩士（法學），用4年時間獲得2張畢業證書，也可獲得報考司法考試的資格。

黎奇安也提到，目前就讀的「第二學士」，法學課程主要集中在第一年下學期和第二年上學期，學生可以在第一學期繼續考研究所、公職，最後一個學期可以開始找工作。

就讀中國農業大學「第二學士」法學科系的錚錚表示，「第二學士」學位安排的法律課程集中而緊湊，相當於一學年的課壓縮至一個學期，教學內容沒有4年制大學詳細。

一名山東政法學院的學生表示，「第二學士」學位是否「雞肋」，取決於教學品質及學生的目標與主動性，最大的挑戰是時間管理，如果不想一無所獲，就得在2年內通過期末考試、畢業論文、公務員考試等。

關於業界是否認可該學位，就讀長沙理工大學「第二學士」新聞與傳播類科系的陳辰觀察到，大公司的認可度比小公司高，「我們同學就業都非常好，進了大廠，薪資都比普通大學生高了很多」。但他也坦言，仍有人會將「第二學士」與雙學位搞混。