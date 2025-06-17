影／湖南煙花廠16日爆炸案 已釀9死26傷

16日上午8時23分許，湖南省常德市臨澧縣一家煙花爆竹廠發生爆炸。截至6月17日9時，該事故已造成9人遇難，26人受傷。湖南日報指出，湖南省政府已成立事故調查組，將盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。

中新社報導，據現場消防救援隊員表示，現場存在次生災害和二次爆炸、閃爆風險，給搜救和救援帶來較大難度和風險。在20多個小時的不間斷、持續救援中，救援隊員通過遠程控制遙控水炮進行現場滅火，避免救援人員近距離接觸，有效防範次生災害。

因事故現場地處山區，沒有大水源，救援過程中調派了28輛水罐車，2輛排澇車架設大功率排澇泵，採取遠程供水方式在廠區建立2個水炮陣地，控制了燃爆區域，防止火勢蔓延。

據臨澧縣應急管理局通報，事故發生在臨澧縣停弦渡鎮山洲村「山洲花炮廠」，但工商信息顯示名為「山洲花炮廠」的企業處於註銷狀態。

發生這次嚴重事故的臨澧縣是中國大陸著名的煙花爆竹產地，被譽為「中國煙花爆竹之鄉」。

《常德日報》今年初曾報導，2024年，臨澧縣全縣煙花爆竹全產業鏈產值達到人民幣60億元（約合新台幣252億元），煙花產品不僅行銷大陸國內25個省（自治區、直轄市），還遠銷歐美、東南亞。2024年，臨澧縣煙花爆竹產業直接從業人員已達到6萬人。