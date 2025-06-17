大陸去年最慘詐騙受害者 5天連續中招3種騙術

中國大陸今年的「全民反詐在行動」集中宣傳月活動已經啟動，央視新聞報導，根據17日發布的「電信網絡詐騙犯罪白皮書」，去年大陸最大的被騙年齡是93歲，最小的被騙年齡9歲，詐騙集團已經實現了「老少皆騙、童叟都欺」。而最慘的受害者是，5天內連續中招3種騙術。

白皮書顯示，過去一年，大陸「國家反詐中心」平均每天給各地推送至少66萬條詐騙預警指令，相當於警方每分鐘就要跑贏458個騙子。

即便警方積極打擊詐騙和進行反詐宣傳，還是不斷有人落入詐騙集團陷阱。過去一年，大陸全國平均受騙年齡為40歲，其中「80後」和「90後」就佔了四成。最大和最小的被騙年齡，分別是93歲和9歲。

單一案件被騙金額最高金額，白皮書指出，近年來，大陸在同一起電詐案件中被騙金額最高的達到人民幣1.17億元（約合新台幣4.91億元）。所幸大部分資金之後被警方成功攔截追回。

至於最慘的受害者，則是5天連續中招3種騙術，分別是遭遇冒充公檢法詐騙、虛假網路貸款詐騙、冒充客服詐騙，最害者5天內反覆被騙，累計損失人民幣48萬元（約合新台幣201.6萬元）。