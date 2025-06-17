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大陸離婚登記預約難 代理服務經濟興起

中央社／ 上海17日電

中國預約離婚每日名額有限，意外拉動代理服務經濟，由第3人協助在網路「搶」指定時間、完成預約；有人兼職代搶，累積賺入正職工作月薪的一半，這也反映離婚情況加劇。

「中國統計年鑑2024」資料顯示，2023年離婚對數360.53萬對，較2022年增加72.6萬對，增幅25.2%，離婚率2.56‰；在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前，2019年達3.36‰、2018年為3.20‰。

中國離婚分為兩步驟，分別為預約離婚「申請」和預約離婚「登記」，在2021年元旦起民法典新增、實施「離婚冷靜期」後，必須先預約完成離婚申請，經過30天後，雙方皆未撤回離婚申請，接著才可預約離婚登記日期、時間。

路透社17日報導，中國經濟疲弱為家庭帶來壓力，恐將導致離婚率上升、生育率下降。由於預約離婚需求量超過每日釋出名額，中國社群近期興起預約離婚「代理人」服務，為欲預約離婚的當事人在網路搶指定時間，這需要支付服務費用。

一名醫務從業人員兼職這份代理服務，服務收費為人民幣400元（約新台幣1650元）。她說，必須趕在午夜12點前，在政府網站填寫客戶預約離婚申請資料，接著在整點按下確認，倘若差了幾秒鐘，很可能每天預約離婚名額隨即額滿。

她提到，打從3月開始兼職以來，已經賺了5000元，這幾乎相當於其每月正職收入的一半，現在還會收到很多諮詢電話，預計後續收入會更多。她認為，經濟不好、工作壓力大、婚姻矛盾多，推估離婚率會上升。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校（UW-Madison）高級研究員易富賢於報導中表示，推估中國2024年離婚率將達每千人2.6起；相較之下，日本近期離婚率為每千人1.5起、韓國為每千人1.8起。

易富賢提到，貧困摧毀婚姻，中國近年經濟成長放緩、青年失業率上升，使得家庭經濟承受能力下降，家庭矛盾加劇也讓離婚率上升；離婚率與出生率呈現負相關，這可能將導致中國人口危機加劇。

一名辦理離婚的民眾說，在其第5次嘗試後，才終於完成預約離婚。在完成離婚前，很擔心前夫改變離婚心意；離婚動機在於前夫不計風險的金融投資，近3年來在股市損失400萬元，這是壓垮婚姻的稻草。

中國政府尚未發布2024年離婚概況統計；COVID-19疫情期間離婚率下降，推估原因在於彼時政府關閉非必要公共服務，30天離婚冷靜期新規實施可能也是原因之一。

離婚 婚姻

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