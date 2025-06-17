阿伯帶電動腳踏車搭港鐵！拒拆前輪理由曝光 網怒批：不能拆就下車

依照港鐵（香港捷運）的規定，若要攜帶腳踏車搭車，必須將車子摺疊起來，或至少拆掉前輪。不過近日有香港網友在社群平台「Threads」發文，表示自己在車廂內目擊一名阿伯推著一台大型電動腳踏車搭捷運，但沒有拆輪子，被站務人員攔下。阿伯卻以「沒帶工具」為由拒絕拆車，掀起網友熱議。

阿伯：沒帶工具，所以無法拆輪

根據貼文分享，網友在車廂內拍下數張照片，只見一名阿伯站在捷運車廂中，身邊還有一名港鐵男職員。原PO說，「阿伯說他沒有工具，所以拆不了前輪」，因此拒絕配合現場要求。

港鐵人員陪同數站後 美孚站要求阿伯下車

有網友留言好奇問，「那最後有被請下車嗎？」原PO回覆表示，「站務員陪他坐了幾站，最後在美孚站把他請下車」。也有網友猜測，「搞不好他本來目的地就是美孚站」。

網友砲轟：沒工具就不要進站！

事件引發網友群起撻伐，留言狠酸，「沒工具就回家拿啊，第一次搭捷運嗎？」、「不能拆輪就不要進閘門好嗎？」、「講真的，會騎單車的人怎麼可能沒工具？」、「現在的腳踏車，90%以上只要一支六角板手就能拆輪了」。還有網友指出，「就算拆了前輪還是很占空間啦，有些人還不知道該把單車帶到車頭或車尾，超級擋路。」

有人認出：那是電動腳踏車！根本違規

有眼尖網友發現，「看清楚，那根本是電動車」、「電動腳踏車本來就不能進地鐵站、車廂吧，應該直接開罰單或報警處理才對，否則以後大家都學他怎麼辦？」

港鐵規定：腳踏車需摺疊或拆輪才能搭車

根據港鐵現行規定，若要攜帶腳踏車進入港鐵範圍，車輛必須可摺疊或已拆除前輪，以符合行李尺寸要求（長＋寬＋高總和不得超過170公分，且單邊不能超過130公分）。電動腳踏車通常體積過大且屬動力車輛，多數情況下禁止進入港鐵站與車廂，否則恐影響鐵路安全。

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文章授權轉載自《香港01》