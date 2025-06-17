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陸遊客遊港不滿！她怒批港4大問題 直言落後30年、女兒堅決不再來

香港01／ 布萊恩／報導
示意圖／ingimage
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香港在大陸遊客眼中竟是這副模樣？近日網路瘋傳一段影片，一位來自大陸的阿姨到香港旅遊後非常失望，錄影痛批香港的4大「缺點」，包含港人態度冷漠、街道髒亂、設施老舊等，直言：「香港真的比大陸落後太多了」，還說女兒看過香港的環境後也「堅決不會來」。

影片一出引發兩地網友熱議，有人認同她的說法，「香港真的退步很多」、「香港人都不喜歡聽實話」；也有不少人反駁，認為香港人的素質高，還反問：「你講完香港的壞話，是不是覺得自己比較高級？」

大陸阿姨列出「香港4大問題」　狠批：比大陸落後30年

這段長約1分26秒的影片，近日在Threads等社群平台上廣為流傳。畫面中，一位大陸阿姨和女兒在香港太子站旅遊時拍片抱怨，點出她認為香港的4大問題，包括港人冷漠、街道髒亂、環境差，以及港鐵（香港捷運）設施陳舊，直言香港「跟大陸比起來，落後30年」。

問題一：香港人態度冷淡

她表示，「香港人臉上都沒有笑容，每個人都一臉冷漠，行色匆匆，完全不會停下來幫忙或交流。」

問題二：街道亂象多

她批評香港街道亂七八糟，攤販占道嚴重，「街邊攤這麼亂，在我們廣東佛山、廣州根本不可能出現這種情況。」

問題三：地面髒亂、垃圾多

這位大陸遊客也抱怨街道環境不佳，「香港讓我感覺就像是我們城市20、30年前的樣子，地上到處都是垃圾、紙屑，根本看不到有人在打掃。」

問題四：港鐵設施老舊又可怕

她接著走入港鐵太子站，形容捷運設備老舊，「電扶梯發出咣咣噹噹的聲音，坐起來真的很可怕，好像隨時會壞掉。」還提到用售票機買票困難重重，「投幣投了5、6次才成功，這系統也太難用了。」

女兒來過一次就死心：「堅決不來了」

這位阿姨最後補充說，原本希望女兒來香港工作，但女兒來玩過一次後就徹底失望，「她說環境太差，堅決不會來香港發展。」

兩地網友大戰開打　有人認同、有人反擊

影片引發熱烈討論，有大陸網友表示認同，「她說的蠻實在的」、「街道真的髒亂，還有服務人員態度不太好」也有人比較廣西南寧市的路況，「比香港好多了」。

但也有不少香港網友跳出來反駁，「香港人的整體素質還是很高」、「你不喜歡可以不要來」、「整天拍片數落別人，你自己才是落後的那一個」。更有人打趣說：「但香港燒臘還是很好吃啊！」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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