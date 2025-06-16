大陸頂尖女洞穴潛水員金雪峰於廣西聖龍潭潛水失蹤 23日後遺體尋獲

陸媒《極目新聞》報導，大陸頂尖的洞穴潛水員金雪峰女士的遺體於本月12日被找到，此前她在廣西南寧聖龍潭潛水時失聯。兩位參與搜尋的救援人員證實了這一消息。

報導指，金雪峰是5月20日在廣西南寧聖龍潭潛水時失聯，直到6月12日，遺體才被打撈上來。聖龍潭被譽為自由潛聖地，金雪峰是國內頂尖的洞穴潛水員。

多位網友發布了金雪峰去世的消息，她的潛水學員也在評論區表達了哀思，紛紛表示「老師一路走好」。

一位知名洞穴潛水員在朋友圈也發佈了消息，他在朋友圈中寫道：「金雪峰的一生都奉獻給她最愛的運動，人生短暫，死亡是每個人都會面對的，但你的生命絢麗多姿，充滿了堅韌和激情……」

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文章授權轉載自《香港01》