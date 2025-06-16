快訊

內唐亞胡拋震撼彈：川普去年競選2度遇暗殺 「伊朗是主謀」

攸關75萬租屋族 中央函租金補貼須自籌40% 北市痛批：亂搞

一度引起衝突...人生首個生日沒了 助台中黑戶青年里長曝原因

中國湖南爆竹工廠爆炸濃煙沖天 釀1死8傷6失蹤

中央社／ 台北16日電

中國湖南省臨澧縣一處爆竹工廠今早8時過後發生強烈爆炸，現場不但火花四射，據當地民眾形容，現場冒出的濃煙更出現強烈爆炸的蘑菇雲狀。當地官方通報，截至今天傍晚5時，這起爆炸已造成1人死亡，6人失蹤，9人受傷。

綜合中國媒體報導及網路訊息，發生爆炸的是位在臨澧縣停弦渡鎮山洲村的「山洲煙花有限責任公司」廠房，當地警方是在今早約8時23分接獲通報，指該公司廠房發生強烈爆炸，威力驚人。

根據當地民眾拍攝的各類畫面顯示，在爆炸巨響後，工廠方向許多爆竹、鞭炮瞬間被點燃，火花四射，緊接著升起陣陣衝天的濃煙，形成強烈爆炸中常見的蘑菇雲狀。另有民眾反映，附近不少村落的房屋都因爆炸出現震動，甚至有住戶的門窗被當場震倒，且20公里外的民房都能感受到震動。

中共臨澧縣委宣傳部今晚發布通報指出，經救援人員現場清查搜救及比對詢問，截至傍晚5時，爆炸事故已造成1人死亡，6人失蹤，9人受傷，目前傷者暫無生命危險。

根據報導，山洲煙花有限責任公司成立於2017年7月，安全生產許可證有效期至2027年9月24日，現有員工150餘人，事故發生時「大部分員工不在爆炸區域」。經消防部門初步調查，起火建築為單層鋼筋混凝土結構。

報導指出，湖南省委、湖南省政府對這起爆炸十分重視，立即組織各級救援隊伍趕赴現場，開展現場救援、人員搜救、清查轉移、傷員救治等工作，目前正在全力搜救失聯人員中。

爆炸 死亡

延伸閱讀

疑瓦斯漏氣...八里山區平房竄大量濃煙 屋主遭燒傷

湖南一煙花廠爆炸 傳1人受傷1人失蹤

施耐德助輝達攻AI工廠 機櫃切入GB200 NVL72伺服器

嘉縣番路鄉農會倉庫火警 濃煙衝天消防局灌救中

相關新聞

深圳賓士車高速失控 竟是前車主「遠端劫車」

深圳一車主駕駛賓士車行駛在車流密集的高速公路上，車子突然無法正常操控，多次被「遠端熄火」，差點釀成嚴重車禍。但後來竟然發...

15年前暴紅 重慶「棒棒」父子重返原地合影：爸我長大了

15年前，重慶「棒棒」（搬運工）冉光輝肩扛一大袋貨物、手牽幼子的照片火遍全網。近日照片中的兒子已經考完高考，他和父親再次...

曾惹爭議的清華美女復出直播 父反對：漂亮女生不適合

清華高顏值學霸張沈心然迴避網路2年後，近日重回大眾視野，並在社交平台分享學習經驗，但張沈心然的父親認為「漂亮女生不適合直...

搜狐創始人不識貨 拒收絕版Labubu 胡潤拿它換到名車

Labubu在全球爆火，甚至能換到一輛百萬名車，但仍有中國企業家「不識貨」。在近日的中國企業家交換禮物公益遊戲中，搜狐創...

杭州一間泡泡瑪特開業當天即閉店 原因疑跟黃牛有關

一則關於「杭州一泡泡瑪特開業當天閉店」的話題引發熱議。原定15日開業的泡泡瑪特杭州某店，開業沒多久就宣布閉店。據現場顧客...

中國女排在港啟德園與粉絲「打成一片」 簽名會有求必應

中國女排8日以2勝2負完成世界女排聯賽首周北京站賽事後15日抵達香港，將於18日至22日在首度移師啟德體育園體藝館上演的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。