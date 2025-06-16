深圳賓士車高速失控 竟是前車主「遠端劫車」

深圳一車主駕駛賓士車行駛在車流密集的高速公路上，車子突然無法正常操控，多次被「遠端熄火」，差點釀成嚴重車禍。但後來竟然發現，這居然是前車主以手機遙控車輛，遠程劫車，實施盜竊。

據大河報報導，近日，深圳市龍崗區人民法院經審理查明，2023年10月，被告賴某經從事二手車租賃業務的鍾某介紹，用人民幣17.5萬元購買了一輛賓士小型越野車。2024年7月，賴某以該車作抵押，向鍾某借款15萬元。同年12月，因賴某無力償還借款，經徵得賴某同意後，鍾某將該車轉售給了被害人林某。

2025年元旦清晨5時許，被告人賴某在明知該車已出售給他人且車主不知情的情況下，透過定位獲知車輛停放在深圳某汽修店門口，便叫了一名代駕司機前往車旁，並遙控啟動車輛，授意代駕司機將車開至東莞市某農貿市場附近交給賴某。然後，賴某將車開至深圳鹽田某花園地下停車場停放。

一小時後，被害人林某發現車輛被盜，透過定位找到車輛並趕往鹽田將車開回。在此過程中，被告賴某發現車輛啟動且處於行駛狀態，便透過手機遙控車輛，讓車輛多次「遠程熄火」，以阻止車主將車輛取回。經查，賴某多次遙控車輛時，林某正駕車經過車流密集的高速公路和城市主幹道，由於無法正常操控車輛，情況十分危險。事後，經警方電話通知，賴某自行投案。經鑑定，涉案車輛價值14.58萬元。

龍崗法院審理，認定被告賴某的行為構成竊盜罪和以危險方法危害公共安全罪。綜合考慮被告賴某系累犯以及有自首、認罪認罰等情節，龍崗法院依法以竊盜罪判處被告賴某有期徒刑三年，併處罰金人民幣6,000元；以危險方法危害公共安全罪判處被告有期徒刑三年；數罪併罰，決定判處有期徒刑四年，並處罰金幣人民幣6,000元。該案判決已生效。