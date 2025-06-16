湖南一煙花廠爆炸 傳1人受傷1人失蹤

湖南省常德市應急局通報，16日8時23分左右，常德市臨澧縣一花炮廠發生爆炸事故。上海《澎湃新聞》指出，從正在現場處置的臨澧縣應急局獲悉，事故系機械裝藥時機械發生爆炸，7名操作人員中已經出來了5人，另外2名人員被困，其中1名人員受傷，另1名人員消防官兵正在搜救中。

安徽日報旗下《大皖新聞》指出，臨澧縣是大陸煙花爆竹生產重點監管縣、湖南全省煙花爆竹主產縣，2009年曾獲「中國煙花爆竹之鄉」稱號。

常德日報此前報導，2024年臨澧縣煙花爆竹全產業鏈產值達到人民幣60億元（約合新台幣252億元），當地生產的煙花產品不僅銷往大陸各地，甚至遠銷歐美、東南亞。2024年，臨澧縣煙花爆竹產業直接從業人員已達到6萬人。

不過，臨澧縣也不時傳出生產事故。2024年10月12日，臨澧「湖南己祿花炮有限公司」裝藥時發生爆炸事故，造成1人死亡。