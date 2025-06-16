中國5月失業率5% 創6個月新低

今年大陸重啟多個周邊國家的國際列車路線，為何因疫情中斷5年的國際列車，此時突然湧現重啟潮？它的背後成因為何，主事者又有何盤算？但面對不算低的費用，且在飛機航線競爭下，跨境旅客真的會改變選擇嗎？另外，打著高價、多樣附加性質的高檔鐵路「旅遊專列」也推陳出新，能否持續打動消費者、帶來旅遊新體驗？隨著多條國際線逐步恢復，大陸鐵路能否突破現有困境讓跨境旅客回流，仍是一大未知數。

2025-06-16 07:00