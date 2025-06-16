北京新發現 暢遊10大線路

2025北京入境旅遊發展大會近日舉辦。大會發布了「北京市優化入境旅遊服務專項行動方案」，並推出「北京新發現」入境遊十大主題線路。

「方案」圍繞產品、宣傳、服務和保障4大方面推出22條務實舉措，構建「近者悅、遠者來」的入境旅遊新生態。

大會現場發布了「北京新發現」入境旅遊十大主題線路。為喜歡文化深度體驗的遊客推出了中軸新韻·市井尋味之旅、古道尋蹤·非遺體驗之旅；為喜歡市井生活探訪的遊客推出了未來傳統·城市煥新之旅、巷陌尋幽·胡同探訪之旅；為喜歡科技藝術潮玩的遊客推出了大運河畔·藝術慢享之旅、時尚潮玩·水岸夜遊之旅；為喜歡生態休閒度假的遊客推出了22℃夏天·清涼森氧之旅、古鎮長城·溫泉度假之旅；為喜歡戶外運動探險的遊客推出了山野探秘·徒步觀星之旅、碧浪繪影·湖島探險之旅。

針對短期入境、過境免簽遊客量身打造「機場周邊遊」產品服務包，推出覆蓋文化遺產、主題樂園、萌獸奇趣、美食購物、藝術潮玩等多款半日遊、一日遊產品。

大會還發布了一系列促進北京入境旅遊發展的重磅舉措：繼銀聯卡、Visa、Mastercard等銀行卡實現直接拍卡過閘，美國運通卡（EC）、日本起士美卡（JCB）於6月底在北京實現直接拍卡坐地鐵。

大會圍繞簽證與行程預定、交通、支付、住宿、購物、娛樂、非遺、科技等八大場景，現場邀請了北京邊檢、北京稅務、航空公司、機場、旅行社、酒店、演出公司、科技公司的代表以及非遺代表性傳承人，向海外旅行商集成式呈現入境旅遊便利化服務和創新產品。

在支付板塊，北京推出的兩卡融合產品「暢遊通」和「冪方卡」一體解決入境遊客通信和支付問題，參會的很多旅行商在抵京當天就辦理了試用服務，親身體驗「一機一卡，暢遊北京」的便利。在科技文旅板塊，華為智慧耳機、科大訊飛多語種AI透明屏、京東方百變屏、咪咕文化的元宇宙廠甸廟會、獵戶星空的咖啡機器人、豹小秘2機器人等多款科技賦能文旅的創新產品吸引了海外旅行商駐足體驗。