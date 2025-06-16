陸自主研發CR450高鐵列車 湖北試跑

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸國產高鐵列車CR450近日在湖北試跑。圖／取自湖北日報
大陸國產高鐵列車CR450近日在湖北試跑。圖／取自湖北日報

號稱全球最快高鐵列車、大陸國產高鐵列車CR450近日在湖北試跑，預計進行為期約半個月型式試驗，為驗證列車設計性能、完善列車設計提供實踐參考和數據。

2024年12月29日，CR450動車組樣車在北京首次亮相，號稱全球最快高鐵列車、完全由大陸自主研發，未使用任何外國專利技術，標誌著「CR450科技創新工程」取得重大突破。

湖北日報報導，CR450於12日從滬渝蓉沿江高鐵宜昌北站駛出，開啟型式試驗。業內人士介紹，滬渝蓉沿江高鐵武漢至宜昌段是新建線路，路況條件好，在上面試驗既不影響正常的高鐵運輸，還能實現「新車試新路」，而滬渝蓉沿江高鐵的成渝中線鐵路即預留了時速400公里的運營條件。

在此之前，滬渝蓉沿江高鐵武漢至宜昌段已進行為期約一個月的聯調聯試，內燃機車、時速385公里的黃色動檢車陸續上路，為CR450上線試驗奠定了基礎。

報導指，研發團隊歷經7年研究，在牽引系統、減阻降噪、制動控制等多個核心技術領域攻堅克難，從拓撲優化技術到新型材料研發，從永磁牽引電機的首次應用到一體化全包覆結構設計。

復興號動車組總體技術專家、中國鐵道科學研究院集團有限公司首席研究員趙紅衛此前指出，CR450作為高度集成化的重大工程，它的創新必將帶動整個中國製造向「中國智造」加速轉變。

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