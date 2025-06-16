陸大學畢就業半年 平均月薪2.5萬

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸教育管理數據與諮詢機構麥可思（Mycos）近日發布「2025版就業藍皮書」指出，去（2024）年大陸大學應屆畢業生進入職場半年後，平均月薪為人民幣6,199元（幣值下同，約新台幣25,501元），較2023年的6,050元略有增長，惟報告顯示大陸區域經濟發展不均的現象，東部地區月均收入高於大陸全國平均。

湖南日報集團旗下瀟湘晨報報導指出，麥可思就業藍皮書說明，經濟發展水準與產業結構決定區域間薪資水準差異。大陸東部地區憑藉先發優勢和完整產業集群，持續成為大陸高薪聚集地。2024屆在東部地區就業學士畢業生月收入為6,861元，在畢業工作5年後的薪資增長上也展現出明顯優勢。

報告顯示，2024屆學士畢業高薪專業前10名，分別為資訊安全（7,599元人民幣，單位下同）、微電子科學與工程（7,282元）、電子科學與技術（7,215元）、自動化（7,108元）、軟體工程（7,092元）、材料成型及控制工程（7,077元）、光電信息科學與工程（7,076元）、電子信息科學與技術（7,058元）、機械設計製造及其自動化（7,051元）、機械電子工程（7,018元）等，其月收入均遠超學士畢業平均並逾7,000元。

其中軟體工程與資訊安全專業連續十年進大學部學生起薪前十強，且信息安全（資訊安全）每年都是高薪榜第1名。上榜次數緊接這2個專業的是電子科學與技術，上榜9次。之後是網路工程、物聯網工程、信息工程（資訊工程），均上榜8次。

麥可思分析稱，2024年大學部高薪專業中，如同上述數據，無一例外均為理工相關專業。專業薪資水準與市場稀缺度、專業門檻、產業發展前景緊密相關，人才緊缺、專業門檻高、產業前景好等因素，促使業界企業願意提高薪資給付水準。上述專業深度融入大陸的國家科技創新體系與產業升級路徑，因此就業薪資水漲船高。

同時，就區域經濟發展不均現象，分析指出，這是由於經濟發展水準與產業結構的差異，進一步加劇了大陸東西部地區的薪資差距。

薪資 經濟發展 科學

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