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肝癌治療的「核武器」來了？ 大陸成功實現商用堆生產釔-90

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
在應用上，釔-90玻璃微球是一種釋放β射線的放射性同位素藥物，透過血管介入手段，將載有釔-90的微球輸送到肝動脈，來「對肝部的腫瘤病灶進行精確治療的微創技術」。圖／取自央視新聞
在應用上，釔-90玻璃微球是一種釋放β射線的放射性同位素藥物，透過血管介入手段，將載有釔-90的微球輸送到肝動脈，來「對肝部的腫瘤病灶進行精確治療的微創技術」。圖／取自央視新聞

中核集團近日宣布，遊秦山核電「和福一號」輻照過後的「釔-90」玻璃微球順利出堆並通過相關檢測，象徵著大陸成功掌握商用堆生產釔-90的技術，可實現批量化生產。專家稱，釔-90玻璃微球是種釋放β射線的放射性同位素藥物，可廣泛應用於肝癌腫瘤的微創介入治療，「釔90就是肝癌治療的核武器」。

央視新聞報導，釔-90玻璃微球主要以釔-89為原料，釔-89在核反應器中吸收中子之後，變成放射性的釔-90。在應用上，釔-90玻璃微球是一種釋放β射線的放射性同位素藥物，透過血管介入手段，將載有釔-90的微球輸送到肝動脈，「對肝部的腫瘤病灶，進行精確治療的微創技術。」

廣州醫科大學附設第二醫院微創介入科主任朱康順指出，釔90是一個放射性同位素，它是附著在微球上面，可直接深入到腫瘤的癌巢裡，每個釔90微球都會發射出射線，2.5個毫米的照射半徑10公分大的腫瘤，可能有3,000萬個微球進去，這麼大的一個核素集中爆破的作用，所以有人說釔90就是肝癌治療的核武器。

此外，專家透露，在出堆工作完成後，科學研究人員也要對釔-90進行拆解、分析，對它的重要指標進行檢測，檢測合格之後就可以進入到後續應用階段。

報導並稱，釔-90的成功出堆，象徵著秦山核電填補大陸商用堆輻照生產釔-90的技術空白。同時，秦山核電廠中的商用重水堆核電廠，對生產釔-90也有獨特的優勢。

中核集團秦山核電副總工程師李世生表示，商用重水堆的中子通量相對比較高，並且這個堆的連續穩定運行是有保障的，整個堆芯的活化區也很大，所以用商用重水堆來生產釔-90，在規模化、經濟性以及在連續可靠穩定供應這些方面有顯著優勢。

中核集團近日宣布，遊秦山核電「和福一號」輻照過後的「釔-90」玻璃微球順利出堆並通過相關檢測，象徵著大陸成功掌握商用堆生產釔-90的技術，可實現批量化生產。圖／取自央視新聞
中核集團近日宣布，遊秦山核電「和福一號」輻照過後的「釔-90」玻璃微球順利出堆並通過相關檢測，象徵著大陸成功掌握商用堆生產釔-90的技術，可實現批量化生產。圖／取自央視新聞

腫瘤 肝癌 核電

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