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受蝴蝶颱風影響 馬祖往來福州小三通15日停航

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為過去一艘福州連江黃岐-馬祖白沙「小三通」客輪正在駛出福州連江黃岐港，不過受颱風影響，該航線明天將停航。記者陳政錄／攝影
圖為過去一艘福州連江黃岐-馬祖白沙「小三通」客輪正在駛出福州連江黃岐港，不過受颱風影響，該航線明天將停航。記者陳政錄／攝影

颱風「蝴蝶」影響，福建省防汛抗旱指揮部今天宣布啟動Ⅳ級應急響應，福州市交通局也宣布訊息稱，因海況不佳，福州黃岐至馬祖、福州馬尾至馬祖兩條「小三通」客運航線6月15日均將停航。另有關廈門至金門的小三通航線，目前暫無訊息發布。

據中新社報導，今日下午，福建省防汛抗旱指揮部決定啟動防颱風Ⅳ級應急響應。

福建省氣象台稱，今年第1號颱風「蝴蝶」14日12時30分前後在廣東雷州市西部沿海再次登陸，預計將沿東北方向移動，強度逐漸減弱。受環流影響，15日傍晚至16日白天，福建沿海和閩東、閩中漁場風力可達7至11級。

且強降雨也將影響福建。福建省氣象台稱，14日龍岩、南平、福州、泉州、漳州、廈門、莆田等地部分縣市和平潭綜合實驗區有分散性暴雨，局部區域大暴雨，15日時，預計福建內陸和南部沿海地區部分暴雨，局部地區大暴雨。

為因應風險，福州市交通部門披露，因海況不佳，福州黃岐至馬祖、福州馬尾至馬祖兩條「小三通」客運航線6月15日均將停航。

值得注意的是，根據上述福建氣象單位預測，廈門也在颱風「蝴蝶」影響範圍，而廈門將於明日，在廈門會議中心舉行第十七屆的陸方大型對台交流活動「海峽論壇」，前總統馬英九也將出席，預計與陸方高層官員舉行會見等。馬英九已於今天下午，在大陸國台辦副主任潘賢掌等官員陪同下，抵達下榻的洲際酒店，並於晚間出席陸方宴請。

目前，金門至廈門的「小三通」客運航線，暫無是否停航的訊息披露。

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