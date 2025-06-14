「直接被火噴醒」羅馬仕行動電源遭控易爆炸 北京多所大學將禁用

據陸媒報導，因為發生數起自爆自燃案例，北京市多所大學近日下發通知，禁止學生在校園內使用羅馬仕2萬mAh的行動電源，理由是容易發生爆炸。

羅馬仕（ROMOSS）是中國行動電源知名品牌，產品在台灣電商平台可以買到。其中，2萬mAh（毫安培小時）具備22.5W快充功能的行動電源，一個開價最低只要428元，還標榜可以帶上飛機。

陸媒正在新聞13日報導，近日，有多所北京高校（大專院校）學生稱保衛處下發通知：接上級主管部門提醒，近期發現2萬毫安時的羅馬仕牌充電寶（行動電源）在充電時，相較其他品牌型號充電寶，更容易發生爆炸現象。

北京聯合大學學生處工作人員表示，學校近期有同學發生過該品牌型號充電寶自爆自燃事件，這款自燃的概率比較高，119消防部門也給學校發過提醒建議，中國傳媒大學那邊也有一起該品牌同型號充電寶自燃案例，處理時需扔到有害垃圾桶裡。

北京工業大學耿丹學院保衛處工作人員指出，他們是接到北京市教育委員會的安全提醒，「市教委肯定是全北京高校都下發了」。

據陸媒揚子晚報，在中國網購平台，羅馬仕2萬毫安時的充電寶位於手機行動電源熱賣榜上，價格在人民幣100元（約新台幣411元）左右，銷量不錯。不過，在社群媒體上有一些網友吐槽，反映羅馬仕充電寶發生了爆炸。

「早上6點鐘直接被火噴醒！真的很嚇人，充電寶直接爆炸了，還以為大品牌不會有這種安全隱患，以後千萬不要買羅馬仕的了」，一名網友稱。下面有人留言稱，「別用了，就是這款，在學校剛炸」。

對此，羅馬仕旗艦店專員稱，正在核查，訊息關乎品牌商譽，已經由法務部門跟進中。

據陸媒金羊網，深圳羅馬仕科技有限公司2019年曾召回3792件可能存在自燃風險的OM10型號行動電源。羅馬仕當時稱，召回範圍內的行動電源，由於所使用的電芯在組裝過程中蓋帽極耳對卷芯產生干涉，部分產品未進行老化測試，極端情況下可能發生「過熱燃燒」風險。