快訊

才剃平頭陪父抗病 曹雅雯揭噩耗「爸爸走了」：再也沒有病痛

賠慘！台中賓士男酒駕突右偏 連撞23車才停下

「直接被火噴醒」羅馬仕行動電源遭控易爆炸 北京多所大學將禁用

中央社／ 台北14日電
據陸媒報導，因為發生數起自爆自燃案例，北京市多所大學近日下發通知，禁止學生在校園內使用羅馬仕2萬mAh的行動電源，理由是容易發生爆炸。示意圖／ingimage
據陸媒報導，因為發生數起自爆自燃案例，北京市多所大學近日下發通知，禁止學生在校園內使用羅馬仕2萬mAh的行動電源，理由是容易發生爆炸。示意圖／ingimage

據陸媒報導，因為發生數起自爆自燃案例，北京市多所大學近日下發通知，禁止學生在校園內使用羅馬仕2萬mAh的行動電源，理由是容易發生爆炸

羅馬仕（ROMOSS）是中國行動電源知名品牌，產品在台灣電商平台可以買到。其中，2萬mAh（毫安培小時）具備22.5W快充功能的行動電源，一個開價最低只要428元，還標榜可以帶上飛機。

陸媒正在新聞13日報導，近日，有多所北京高校（大專院校）學生稱保衛處下發通知：接上級主管部門提醒，近期發現2萬毫安時的羅馬仕牌充電寶（行動電源）在充電時，相較其他品牌型號充電寶，更容易發生爆炸現象。

北京聯合大學學生處工作人員表示，學校近期有同學發生過該品牌型號充電寶自爆自燃事件，這款自燃的概率比較高，119消防部門也給學校發過提醒建議，中國傳媒大學那邊也有一起該品牌同型號充電寶自燃案例，處理時需扔到有害垃圾桶裡。

北京工業大學耿丹學院保衛處工作人員指出，他們是接到北京市教育委員會的安全提醒，「市教委肯定是全北京高校都下發了」。

據陸媒揚子晚報，在中國網購平台，羅馬仕2萬毫安時的充電寶位於手機行動電源熱賣榜上，價格在人民幣100元（約新台幣411元）左右，銷量不錯。不過，在社群媒體上有一些網友吐槽，反映羅馬仕充電寶發生了爆炸。

「早上6點鐘直接被火噴醒！真的很嚇人，充電寶直接爆炸了，還以為大品牌不會有這種安全隱患，以後千萬不要買羅馬仕的了」，一名網友稱。下面有人留言稱，「別用了，就是這款，在學校剛炸」。

對此，羅馬仕旗艦店專員稱，正在核查，訊息關乎品牌商譽，已經由法務部門跟進中。

據陸媒金羊網，深圳羅馬仕科技有限公司2019年曾召回3792件可能存在自燃風險的OM10型號行動電源。羅馬仕當時稱，召回範圍內的行動電源，由於所使用的電芯在組裝過程中蓋帽極耳對卷芯產生干涉，部分產品未進行老化測試，極端情況下可能發生「過熱燃燒」風險。

行動電源 爆炸 品牌 北京

延伸閱讀

「機艙內煙霧瀰漫 」上航乘客行動電源突冒煙 眾人礦泉水接力撲滅

陸大學畢業生薪資水準落差大 高薪行業與「這專業」有關

減輕北京憂慮 傳買長和港口加入中資 長和不予置評

大學申請入學放榜 亞大25科系分發率達100％

相關新聞

亂入館長直播！男高舉五星旗當面嗆「台獨」 遭多人壓制在地

網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。一位男子拿著五星旗從人群中衝出，對其大喊「台獨」...

汪小菲和館長直播吃飯 百萬網紅驚呼「變超多」：比很多富二代強

網紅「館長」陳之漢近期到上海旅遊，到汪小菲的餐廳「麻六記」直播用餐，吸引不少網友觀看。對此，百萬網紅Cheap發現汪小菲不僅理解品牌靈魂，還能講出菜色背後的文化脈絡，直呼「比台灣很多富二代強多了」。

陸大學畢業生薪資水準落差大 高薪行業與「這專業」有關

根據一份中國教育諮詢機構最新的報告顯示，去年中國大學畢業生進入職場半年後，平均月薪為人民幣6199元（約新台幣2萬540...

「直接被火噴醒」羅馬仕行動電源遭控易爆炸 北京多所大學將禁用

據陸媒報導，因為發生數起自爆自燃案例，北京市多所大學近日下發通知，禁止學生在校園內使用羅馬仕2萬mAh的行動電源，理由是...

「機艙內煙霧瀰漫 」上航乘客行動電源突冒煙 眾人礦泉水接力撲滅

大陸飛機上又出現旅客不當使用行動電源的情況，6月13日，上海航空FM9449航班飛行過程中有旅客攜帶的行動電源冒煙，該航...

颱風蝴蝶二次登陸 廣東省累計轉移人員近三萬人

廣東省氣象台消息，今年第1號颱風「蝴蝶」的中心已於14日中午12點30分前後在廣東省雷州市西部沿海再次登陸，登陸時減弱為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。