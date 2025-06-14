亂入館長直播！男高舉五星旗當面嗆「台獨」 遭多人壓制在地

網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。一位男子拿著五星旗從人群中衝出，對其大喊「台獨」，並被多人壓制在地上。館長對此則表示「該遇到的就會遇到，也滿有趣的」。

從館長的直播中顯示，事情發生在館長和民眾及餐廳工作人員合照後準備離開，當時門口出現一陣騷動，一位男子一邊拿著五星旗衝出來，一邊大喊「國旗在這裡」，隨即被多人擋住、對他說「不要這樣」，該名男子接著被壓倒在地上。

男子被壓倒在地上時一邊大喊「台獨！台獨！」，路邊則有另一位女子不斷重複「才不是，他不是！」

隨後館長一行人上車，他一邊說「這叫做有趣」，此時車外仍持續傳出喧鬧聲，在車外有人大喊「館長加油」後，他也回應「加油，謝謝。」

館長在上車後表示「大場面、大場面，難得的大場面」，他並提到，剛剛很多粉絲在店裡時提醒他有人在外面準備鬧事，他則回應「沒事，這個場面我們見多了，是小事」、「該遇到的就會遇到，也滿有趣的」。