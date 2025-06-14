颱風蝴蝶二次登陸 廣東省累計轉移人員近三萬人

廣東省氣象台消息，今年第1號颱風「蝴蝶」的中心已於14日中午12點30分前後在廣東省雷州市西部沿海再次登陸，登陸時減弱為強熱帶風暴級，中心附近最大風力11級，中心最低氣壓980百帕。

央視報導，此前，颱風蝴蝶在13日23點前後在海南省東方市沿海登陸，登陸時中心附近最大風力11級。受其影響，廣東、廣西、海南等地今明天強風雨持續，部分地區有大暴雨，局地特大暴雨。中新網報導，受颱風影響，東方市區部分路段積水、樹木倒塌或被折斷，街上有多輛車被泡在積水中。

據廣東省防汛防旱防風總指揮部，過去24小時，廣東省平均雨量21.8毫米，韶關武江龍歸鎮錄得全省最大雨量112毫米，同時錄得全省最大小時雨量60.5毫米。預計，14日—16日，廣東省有大範圍強降水過程，大部分市縣先後有暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。

受颱風強降雨影響，預計6月14日—15日，廣東省江河將出現2~6米左右的漲水過程，鑒江、九洲江、羅定江、北江等主要江河將出現明顯漲水，部分江河將超過警戒水位。

截至6月14日6時，廣東省累計轉移人員28,661人。

大陸氣象部門預計，颱風蝴蝶將以20至25公里的時速向東北方向移動，登陸後沿廣東廣西交界附近區域移動，強度逐漸減弱。