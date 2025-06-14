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少子化衝擊 陸2024年關閉2.83萬所小學、幼兒園

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸教育部近日發布《2024年全國教育事業發展統計公報》顯示，受少子化衝擊，義務教育和學前教育階段的規則呈現收縮。圖為北京光明小學上課一景。（圖／取自北京日報）
大陸教育部近日發布《2024年全國教育事業發展統計公報》顯示，受少子化衝擊，義務教育和學前教育階段的規則呈現收縮。圖為北京光明小學上課一景。（圖／取自北京日報）

大陸教育部近日發布《2024年全國教育事業發展統計公報》顯示，大高等教育規模仍在擴張，大學層次職業學校擴容速度為四年來最快，但受少子化衝擊，義務教育和學前教育階段的規模則呈現收縮。

數據顯示，義務教育階段，小學招生、在校生數量繼2023年反彈後，2024年呈下降趨勢。去年全國共有普通小學13.63萬所，比上年減少0.72萬所。全國小學招生1616.63萬人，比上年減少261.25萬人；在校生10584.37萬人，比上年減少215.63萬人

學前教育領域，2024年，大陸共有幼兒園25.33萬所，較2023年的27.44萬所減少2.11萬所，降幅從5.1%擴大到7.69%。其中，民辦幼兒園減少1.4萬所，佔全國幼兒園比例持續降低。學前教育在園幼兒3583.99萬人，較2023年4092.98萬人減少508.99萬人，下降12.44%，連續第四年負增長。

第一財經指出，從幼兒園數量來看，自2022年起，大陸幼兒園數量已經連續三年減少。2022年全國共有幼兒園28.92萬所，比上年減少5610所，下降1.90%，這也是2008年以來大陸幼兒園數量首次負增長。2023年，大陸共有幼兒園27.44萬所，比上年減少14808所，下降5.12%。2024年幼兒園數量又比上一年減少2.11萬所。

財新網指出，2016年大陸全面放開「二孩」帶來的出生人口小高峰已過，未來學齡人口將持續下滑。

北京大學中國教育財政科學研究所田志磊團隊此前研究預測，大陸小學學齡人口分別在2022和2023年保持1.08億人左右的高位，2024年開始明顯下滑，預計每年的降幅分別為413萬人、363萬人和667萬人，到2026年跌破1億人，約為9418萬。

去年是大陸人口進入負增長的第三年，據大陸國家統計局數據，2024年全國人口14.08億人，比上年減少139萬人。由於堆積生育意願釋放及龍年生育偏好顯現等，2024年出生人口有所反彈，增加52萬人，為近8年首次正增長，但長期下行趨勢難扭轉。

幼兒園 少子化 小學

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