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完善列車設計 陸國產高鐵列車CR450湖北試跑

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國產高鐵列車CR450近日在湖北試跑。（圖／取自湖北日報）
大陸國產高鐵列車CR450近日在湖北試跑。（圖／取自湖北日報）

號稱全球最快高鐵列車、大陸國產高鐵列車CR450近日在湖北試跑，預計進行為期約半個月的型式試驗，為驗證列車設計性能、完善列車設計提供實踐參考和數據依據。

2024年12月29日，CR450動車組樣車在北京首次亮相，號稱全球最快高鐵列車、完全由大陸自主研發，未使用任何外國專利技術，標誌著「CR450科技創新工程」取得重大突破。

湖北日報報導，CR450於12日從滬渝蓉沿江高鐵宜昌北站駛出，開啟型式試驗。業內人士介紹，滬渝蓉沿江高鐵武漢至宜昌段是新建線路，路況條件好，在上面試驗既不影響正常的高鐵運輸，還能實現「新車試新路」，而滬渝蓉沿江高鐵的成渝中線鐵路即預留了時速400公里的運營條件。

在此之前，滬渝蓉沿江高鐵武漢至宜昌段已經進行了為期約一個月的聯調聯試，內燃機車、時速385公里的黃色動檢車陸續上路，為CR450上線試驗奠定了基礎。

中國國家鐵路集團有限公司從2018年開始研究時速400公里運行條件下的高鐵基礎理論和關鍵技術，最終確定四大頂層指標。

四項指標包括：試驗時速450公里，運營時速400公里；停車時，時速從400公里到0，緊急制動距離不超過6500米；CR450動車在時速400公里的情況下，其能耗要與運營中的時速350公里的CR400動車組一致，保證商業運營的經濟性；在速度提升，噪聲呈指數型增長的背景下，車內噪聲指標仍要求與運營中的CR400一致。

報導指，研發團隊歷經7年攻關，在牽引系統、減阻降噪、制動控制等多個核心技術領域攻堅克難，從拓撲優化技術到新型材料研發，從永磁牽引電機的首次應用到一體化全包覆結構設計。

復興號動車組總體技術專家、中國鐵道科學研究院集團有限公司首席研究員趙紅衛此前接受採訪時指出，CR450作為高度集成化的重大工程，它的創新必將帶動整個中國製造向「中國智造」加速轉變，「我們的對手就是我們自己，肯定是要不斷地超越自己。」

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