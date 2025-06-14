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汪小菲和館長直播吃飯 百萬網紅驚呼「變超多」：比很多富二代強
網紅「館長」陳之漢近期到上海旅遊，到汪小菲的餐廳「麻六記」直播用餐，吸引不少網友觀看。對此，百萬網紅Cheap發現汪小菲不僅理解品牌靈魂，還能講出菜色背後的文化脈絡，直呼「比台灣很多富二代強多了」。
Cheap在臉書表示，之前看新聞，汪小菲就像一個靠媽的草包，結果跟館長吃飯整個變了，講話文質彬彬很有教養，談吐不慍不火，只要聊到自己的餐廳，簡直判若兩人，講得頭頭是道，包含餐廳定位、菜色設計、品牌策略、文化連結等都親力而為。
Cheap提到，台灣很多富二代開餐廳、搞品牌，像是買「人設」或「想證明自己不靠爸」，缺乏長期思維，對經營一問三不知，結果幾個月就倒了，而汪小菲是真正「理解自己品牌的靈魂」，還能講出菜色背後的文化脈絡，直呼「比台灣很多富二代強多了」。
Cheap指出，其實人本來就會有多種面向，不會是單純的二元對立，媒體選擇哪一面放大，大眾就容易貼標籤，但一個真實的人，永遠比新聞簡單化的形象更複雜，認為「有時候換個場景、換個光，人的樣子就會不一樣」。
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