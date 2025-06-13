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颱風蝴蝶沿海南島北上...恐登陸廣西 大陸提高警戒級別

中央社／ 台北13日電

根據觀測，今年西北太平洋第1號颱風蝴蝶目前正沿海南島西部近海北上，即將進入東京灣朝廣西前進，海南渡假勝地三亞已出現樹木傾倒車窗被砸的災情。大陸官方從中央至地方紛紛提高警戒級別，其中大陸國家防總已將應急響應從4級升至3級。

綜合大陸媒體報導，輕度颱風蝴蝶並未如先前大陸氣象單位預期般在海南島登陸，而是沿著海南島西部近海北上，使颱風威力不但未遭地形破壞，反而可能在進入東京灣（大陸稱「北部灣」）後威力再增強。

根據大陸氣象單位預測，颱風蝴蝶進入東京灣後，將朝東北方向前進，有可能於14日中午前後從廣西北海到廣東徐聞一帶沿海登陸，屆時近颱風中心風力恐達10至11級，將對廣西、廣東地區造成重大威脅。

因應颱風蝴蝶來襲，大陸從中央到地方都提高警戒級別。其中，大陸國家防總今天已將應急響應從先前的4級提升至3級。

在此之前，大陸自然資源部已於12日上午9時啟動地質災害防禦4級響應，理由是預測廣東、廣西、海南等省區將降下豪雨。經評估，廣東的中西部、廣西的東部、海南的部分地區發生地質災害風險較高。

至於地方，廣西海事局今天上午9時決定將防颱應急響應級別從3級提升為2級，轄下的北海、欽州、防城港3個海事局也將防颱應急響應級別，從3級同步提升為2級。

受颱風影響，位在海南南端的三亞街道有許多樹木被強風吹倒，引起不少外地遊客驚呼，已有工作人員冒雨進行清理。有當地民眾表示，三亞市區內已有汽車被強風刮起的異物砸破玻璃。

颱風 蝴蝶 廣東

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