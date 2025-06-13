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中國幼兒園數量連3年減少 多地轉型老幼共托模式

中央社／ 台北13日電

因出生人口變化，中國多間幼兒園面臨招生困境，中國幼兒園數量連3年減少。據中國媒體報導，中國現有不少幼兒園改造成養老院，或改為「老幼共托」模式，一站式提供居民養老、幼兒托育服務。

據第一財經、光明日報等中國媒體報導，中國教育部公布的「2024年全國教育事業發展統計公報」顯示，幼兒園數量連續3年減少。2022年減少5600多所，2023年減少1.4萬所，2024年減少2萬多所。

2024年全國幼兒園有25.33萬所，共有3583.99萬幼兒就讀，就讀人數也比上一年減少約500多萬人。

報導指出，近年中國出生人口的變化導致幼兒園數量改變，但從出生人口數量降幅趨緩的情況來看，未來幼兒園數量減少的態勢有望趨緩。

中國國家統計局公布數據顯示，2024年出生人口達到954萬人，2023年為902萬人，2022年956萬人，2021年為1062萬人。

雖然2024年中國新生兒人數回升，許多幼兒園仍面臨招生困難的困境。目前中國有多所幼兒園在探索「老幼共托」的模式，或將幼兒園改成養老院。

數據顯示，2024年底，中國60週歲及以上老年人口達3.1億人，占總人口的22%。其中，65週歲及以上人口達到2.2億人，占總人口的15.6%。

浙江金華一家設立25年的老牌幼兒園，2022年幼兒園報名人數驟降，再加上附近缺乏提供給老年人的康養機構，遂在2023年將幼兒園改造成養老院。

此外，也有社區打造驛站提供「老幼共托」服務。北京西城區德勝街道有一間新北社區養老服務驛站，於2024年7月正式營運，為北京市首個社區普惠型養老育幼一體化試點。

住在北京、74歲的直先生每天早上都會帶外孫到附近的驛站。他表示，過去驛站只為老年人提供健康講座等活動，如今也設立兒童活動空間，「再加上專業的照護老師，別提多省心了」。

溫州一地也出現「老幼融合園」，一方面提供長者營養膳食、健康管理等服務，同時也規劃托幼區域，針對嬰幼兒提供專業托育照護、早期潛能開發等指導服務。

報導指出，目前在北京、重慶、廣東等地都有「老幼共托」服務空間。有關專家表示，目前養老服務主要由民政部門負責，托育服務則主要由衛健部門負責，仍需探索如何加強協調，以確保資源合理配置。同時，養老和兒童服務設施不足等問題，限制服務品質和範圍，仍需結合城市更新等項目統籌規劃。

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