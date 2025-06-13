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颱風蝴蝶逼近海南 三亞出現強降雨伴大風

中央社／ 北京13日電

根據中國海南省氣象台，今年第一號颱風蝴蝶預計將沿海南島西部近海緩慢北上，可能於今天上午在樂東到東方附近沿海登陸或擦過。受颱風影響，海南三亞今早出現持續性強降雨並伴有大風。

根據南海網，據監測，受颱風蝴蝶影響，12日8時至13日8時，海南島南部、中部、東部和北部地區普遍出現大到暴雨、個別鄉鎮雨量達大暴雨，其餘地區出現小到中雨、局地大雨。

中國海南省氣象台預計，受颱風影響，13日至14日海南省仍有強風雨天氣過程。13日至14日，海南樂東、東方和昌江局地可能出現500毫米降水，城鄉積澇、地質災害以及中小河流洪水等次生災害風險較高。

今天上午，海南三亞不少街道景觀樹遭受強風吹拂，樹木斷枝、倒伏，造成車輛與行人不便。道路兩側已有不少人員在清理，主要幹道出行基本不受影響。

海南省氣象台表示，相關部門需繼續加強水庫巡查、城市排水、道路疏導、旅遊設施安全、地質災害風險隱患點管理等工作。為因應颱風，海南樂東黎族自治縣各商場及餐飲場所暫停營業。

根據海南省氣象台，預計颱風蝴蝶14日中午前後在廣東徐聞到廣西北海再次登陸，登陸後轉向東北方向移動，強度逐漸減弱。

颱風 蝴蝶

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