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中國嚴禁官場吃喝政策變質 同事一起吃飯遭處分

中央社／ 香港13日電

中國當局近月嚴打官場吃喝歪風的政策不僅令官場風聲鶴唳，「官不聊生」，地方執行時也變了質，幾個同事一起吃飯卻受到警告處分。

根據星島日報今天的報導，本月1日，中共中央紀委辦公廳通報湖北、安徽兩起幹部在學習教育期間違規吃喝、導致醉死的事件。

通報明確指出，違規吃喝的歪風陋習在部分地區禁而未絕、存在反彈跡象，必須響鼓重錘，猛擊一掌。隨後，安徽、湖北、雲南等多省嚴打違規吃喝。

報導表示，在中國中央嚴打違規吃喝的高壓氛圍下，安徽兩名銀行經理近日在麵館吃了客戶買單的麵，一碗約人民幣10元，卻被各罰了3000元，事件引發廣泛關注。

許多網友質疑相關處分似乎略顯「矯枉過正」；還有網友表示，這次「宴請」地點是當地大眾化速食之處，人均消費15元左右。

報導指出，在高壓之下，嚴打違規吃喝政策在地方實行上疑似「變味」，綜合多名安徽、湖北等地網友在社交平台的留言，多地疑似要求體制內3人以上不能聚餐；有幹部就此調侃，現在是風聲鶴唳，「官不聊生」。

據報導，有人發帖說，「中午3個同事一起去吃麻辣燙，一人領了一個警告處分」、「自己花錢和同事出去聚餐也不行」；也有幹部連正常的同學聚餐都推掉，以免說不清。

社交 同事

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