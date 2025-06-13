館長曝也寫過遺書 看四行倉庫嘆能理解大陸軍力提高　

網紅「館長」陳之漢首次訪問中國大陸，今早增加赴「四行倉庫」行程，他在參觀完四行倉庫抗戰紀念館後紅了眼眶，感嘆「很震撼超難過」，坦言能理解現在大陸為什麼軍事實力提高，因為要保護自己人民不被外部欺負。他並透露自己服役時也曾寫過「遺書」，強調自己非常反戰，「自己兄弟打什麼打」。

館長昨到朱家角、豫園老城隍商圈，和汪小菲吃飯後，今原定前往陸家嘴、東方明珠等，不過上午新增安排了到四行倉庫抗戰紀念館參訪的行程，時值今年大陸將隆重紀念抗日戰爭勝利八十周年，力推「愛國教育」之際受到關注。

館長在直播中解釋，自己曾服役於「中華民國海軍陸戰隊」，此行來上海非常多大陸、台灣朋友說既然曾是職業軍人，一定要來見識見識。他也說，今天才來是因為團隊攜帶大量攝影器材，需要申請。

前往四行倉庫原址中，館長表示，從小到大都看到許多電影，有國軍英勇的一面，包括小女生送國旗，八百人誓死抵抗等。到達後，館長看著牆上彈孔感嘆，外觀非常震撼，自己也曾當過兵，彈孔應該是機槍造成。

參觀過程中，陸方安排四行倉庫抗戰紀念館的馬姓館長、導覽員同行，行間館長陳之漢幾次婉拒受訪邀請，表示要給予尊重，出去再說。期間，陸方解說內容也受到觀看直播網友的討論，例如館中開頭展出，蘆溝橋事變第二天，中共通電全國，喊話人民抵抗時，有網友質疑，「抗日不是國民黨的事嗎」、「扭曲歷史」，也有人對導覽員講解中稱呼「國軍」，館內資料也提到「蔣介石」等點讚，觀看直播人數也從一萬一路飆升到四萬多人。

參觀後，館長受訪感嘆，「很震撼很難過」，尤其參觀出來看到大陸現在發展得那麼好，很感慨。他更直言，中國人歷史來看被列強入侵，被所有國家欺負，「不好意思我想新聞都要寫了」，但他可以理解中國大陸為什麼軍事實力提升到那麼高，「中國人不喜歡戰爭，但長久歷史被欺負」，要保護自己人民不被外部欺負。

館長也說，最有印象的包括軍人寫的家書，和有軍人綁手榴彈跳下去抗敵等，他們都十七、八歲，環境艱困，許多台灣朋友都看過四行倉庫電影，可以來上海看看，會有新的想法。他並指，雖然兩岸有隔閡，但大陸沒有掩蓋這段歷史，也稱呼「國軍」、「抗日英雄」，希望兩岸還是要多交流多了解，來這邊才知道「兩岸同根同源」。

館長自曝，陳水扁執政時期兩岸緊張，他也曾寫過「遺書」，當時全副武裝備戰，遺書放在左胸口帶，隨時準備為國犧牲。他也說，我們都寫請爸媽照顧自己、不要擔心等，很簡短，所以對館內的和平鴿非常有感觸，「我知道民進黨會有意見，但自己人同根同源，不要打自己人」。

在喊話希望和平，不要戰爭後，館長還坦言，「希望所有台灣朋友，在言語上，當然我以前也很挑釁，以前沒來過」，稱自己參觀受備受感動，並向同行人敬禮。面對陸媒提問對和平有沒有信心，他說，自己不是政府官員，但盡量，「我是非常反對戰爭的，因為我當過兵」，「自己兄弟打什麼打」，台灣當過兵的人非常多，若來看了都會感動。

參觀結束後，同樣有不少民眾來合影、贈送伴手禮，過程中，人在台灣黃埔軍校同學後代聯誼會會長丘智賢，也送來有中華民國軍官、 黃埔四期畢業，當年率軍堅守四行倉庫的謝晉元團長的兒子簽名，介紹謝晉元生平的書，和相關紀念品，表示謝晉元團長之子想請館長之飯。館長則表示敬佩，說應該是自己請對方吃飯。