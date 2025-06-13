愛吃泡麵、零食惹禍！22歲男每天腹瀉5次連續3個月 醫嘆：需終身服藥

不良飲食習慣很可能影響一世！浙江1名22歲男子因工作繁忙、食無定時，又懶於備餐，餓了就吃泡麵和零食充飢，近3個月開始出現腸胃不適，包括腹瀉、便血，或糞便黏液等。男子求醫始知已患上「重度潰瘍性結腸炎」，腸道嚴重潰瘍，目前需靠終生服用藥物控制病情。

綜合陸媒報導，浙江寧波22歲男子阿桑（化名）於3個月前開始出現頻繁腹瀉及臍周絞痛症狀，每日要跑5至6次廁所，且大便伴黏液、血液等，體重更暴跌10多斤。近日阿桑情況惡化，終決定入院求診。醫生為阿桑進行大腸鏡檢查後，發現他腸道黏膜已出現大面積潰瘍性病變，確診為「重度潰瘍性結腸炎」。

原來阿桑工作繁忙，三餐不規律，飲食習慣欠佳，近4個月以來都靠泡麵、薯片及手搖飲品等充飢。醫生解釋，即食麵缺乏膳食纖維、優質蛋白質等必要營養，如果長期代餐可能導致免疫系統功能下降，加速腸道病變。而薯片高鹽、手搖飲品高糖，長期高鹽、高糖、高脂（反式脂肪酸）飲食，會使腸道菌群失衡，引發慢性發炎反應，而超加工食品中的添加劑及塑膠包裝於高溫時釋放的微塑膠，都可能是腸道黏膜損傷的潛在誘因。

醫生又指，阿桑的血液檢測結果顯示，他的代謝指標出現異常，與營養不良有直接關係。而由於阿桑延醫3個月，已錯過最佳治療時期，目前需靠終生服藥穩定病情，並定期覆診。

醫生引用醫學研究指，潰瘍性結腸炎的好發人群為15至35歲，如果未能在首次發病後6個月內接受治療，有80%機會發展成慢性潰瘍，影響腸道內層結構，或致嚴重併發症如出血、腸穿孔等，甚至會增加癌症風險。同時醫生亦提醒民眾，一旦出現腹瀉5天以上，或伴鼻涕狀黏液、又或便血等情況，便應即時求醫。

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文章授權轉載自《香港01》