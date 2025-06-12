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過年燒紙祭父墳墓突爆炸！河北3姊妹遭炸重傷亡 兇手大伯被判死

香港01／ 撰文：許祺安
河北3姊妹遭炸重傷亡，兇手大伯被判死。（香港01）
河北3姊妹遭炸重傷亡，兇手大伯被判死。（香港01）

今年初，河北邯鄲王姓三姊妹前往父親墳前祭拜，在焚燒金紙時，墳墓突然爆炸，導致3人當場死亡。經調查，爆炸為三人親大伯蓄意所為，法院一審判處其死刑，近日二審駁回上訴，維持原判決。

綜合陸媒報道，今年大年初三，死者王姓姊妹三人當時正於父親墳前進行傳統祭祖儀式，突遭炸彈襲擊而身亡。當地警方調查後指出，凶嫌為三姊妹的大伯，兩家人因耕地問題長年有糾紛，去年甚至因爭執導致王姓大嫂受傷，大伯由此心生怨恨，遂策劃報復。

報道指出，王姓大伯為實施報復，自行透過網絡學習製作爆炸裝置，花費七個月拆解兩箱煙火，取出火藥製成炸彈，並在過年前埋入弟弟墳頭。

據了解，死者家中共有五名姊妹，案發當時三妹與五妹因工作關係未返鄉過年，幸運倖免於難。王姓三妹事後接受媒體訪問時憤怒表示，自己曾接獲恐嚇，「下一個就到妳了」，令她極度不安。

對於法院維持死刑判決，王女表我對這個結果「非常滿意」。她同時指出，大伯無爆裂物製作經驗，卻能在兒子倉庫內完成炸彈，認為他兒子很可能是共犯，未來不排除追究他的責任。

河北3姊妹祭父遭炸死，家中排行老三的三妹開直播講述這件事，又遭威脅「下一個就到妳了」。（微博）
河北3姊妹祭父遭炸死，家中排行老三的三妹開直播講述這件事，又遭威脅「下一個就到妳了」。（微博）

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文章授權轉載自《香港01》

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