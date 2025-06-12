小米SU7於鄭州連撞16輛車 當事司機已經被警方控制
小米SU7再傳出交通事故，一輛小米SU7於11日晚間在鄭州一處十字路口連撞16輛車，其中包括8輛汽車、7輛電動車和一輛摩托車。目前當事司機已經被警方控制。
據紅星新聞，6月11日晚上9點31分左右，鄭州市桐柏路與隴海西路輔路十字路口發生了一起交通事故，一輛小米SU7連撞16輛車，其中包括8輛汽車、7輛電動車和一輛摩托車，所幸沒有造成人員死亡，目前當事司機已經被警方控制。
周邊車輛行車記錄儀影像中顯示，這輛小米SU7突然從畫面左側衝出，將一輛白色SUV撞得調轉180度，隨後繼續向前行駛，撞擊多車。
據瀟湘晨報，一名路過此地的鄭州市民表示，現場多輛電動車被撞倒在地，一輛出租車尾部受損，而肇事車輛小米SU7前方受損嚴重，事發後交警和急救車已經在現場緊急處置。
目前，小米汽車方面還未進行回應。報導指出，該駕駛員也被警方控制，目前已排除毒駕和酒駕的嫌疑，至於其日後是受到刑事拘留還是行政拘留，警方還在進一步調查案件情況。
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