花東海域規模6.4強震 陸多地震感明顯連杭州都有感

台灣東部海域11日晚19時發生規模6.4地震，震央在花蓮縣政府南方69.9公里，全台有感。地震當下，在大陸福建福州、廈門、泉州、莆田等，甚至到浙江杭州的網友都透過微博發文表示感受到此次地震的明顯震感。有人表示，抬頭一看，客廳的吊燈搖晃明顯。

中新網報導指，中國地震台網正式測定，11日19時0分，在台灣台東縣海域（北緯23.33度，東經121.72度）發生地震，震源深度20千公尺。作為大陸距離台灣最近的地區，福建省沿海的福州市、廈門市、泉州市、漳州市等地均有明顯震感。

報導稱，在地震發生不到5分鐘內，就有多名福建網友登入網路平台留言「感受到強烈的震感」。其中，福州市民陳芸表示，地震發生時，自己正在家中吃晚飯，「感覺桌椅在明顯搖晃，持續了好一會兒」。

另，湖北日報傳媒集團旗下「極目新聞」提到，連浙江省的杭州多地也有震感。其中，家住杭州九堡的藍姓男子指出，「震感是家裡快5歲的兒子先發現的，他說燈在晃」，接著他抬頭一看，客廳的吊燈確實有小幅度擺動，隨後幅度越來越大。緊接著，餐廳的燈也晃了起來。「可能是樓高（28樓），又在錢塘江邊的緣故吧。」

潮新聞則指，如同上述藍姓男子感覺到11日晚地震震感的還有住在杭州蕭山的徐姓男子。他稱，「我住在12樓，感覺樓突然搖了一下」，那時剛下班到家進家門，一度以為是自己頭暈。但打開手機後，就看到微博上中國地震台網的速報。「之前台灣地震，我也感受到了，就把速報微博設置成彈窗了」，有不少杭州網友都有同樣感受。報導並稱，微博上杭州多位網友曬出了有震感的發文，地點涉及到下沙等地。