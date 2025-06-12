「最孤獨的城市」 茫崖市變身觀星地

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市冷湖鎮，光學觀測條件優越。圖為在冷湖鎮天文觀測基地附近拍攝的星空。（新華社）
青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市冷湖鎮，光學觀測條件優越。圖為在冷湖鎮天文觀測基地附近拍攝的星空。（新華社）

青海柴達木盆地西北緣，215國道穿過茫茫戈壁，路旁矗立著已入列中國工業遺產保護名錄的冷湖石油工業遺址。遺址所在的海西蒙古族藏族自治州茫崖市曾被稱為「最孤獨的城市」，如今不僅融入「甘青旅遊大環線」，而且逐步轉型為「最美觀星地」。

中新社報導，地處青藏高原東北部、青海省西北部的柴達木盆地，沙海無垠、原油富集。二十世紀五、六十年代，柴達木盆地青海油田年產原油近30萬噸，約占中國大陸總量的12%。隨著石油產量逐漸枯竭、職工及家屬遷離，曾聚集數萬人的冷湖石油基地成為工業遺存，2019年被列為中國工業遺產（第二批）保護名錄。    

遺址所在的茫崖市位置偏遠，社會依託與通達性較弱，方圓數百公里內沒有其他城市，因此被形容最孤獨的城市。近年來，通過充分整合各項文旅資源，茫崖積極融入甘青旅遊大環線，自身優勢不斷顯現。 　　

「我們將雅丹、丹霞等豐富的地質地貌資源與石油工業遺存相結合，圍繞科技、科普、科幻主題，運營『火星小鎮』IP，配套引進越野探險、火星模擬等體驗項目，吸引諸多影視作品拍攝取景，自駕遊客慕名而來。」茫崖市文體旅遊廣電局局長閆學強表示。　　

經多名天文學家的長期監測，距離冷湖不遠的賽什騰山被確立為開展天文觀測研究的理想之地，其視寧度中值、大氣穩定性、晴空機率等關鍵指標均達國際一流水平。中國科學院國家天文台、紫金山天文台等多個科研院所的大型天文望遠鏡項目相繼落戶冷湖地區。

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