台灣6.4強震...大陸福建震感強烈 傳數百中學生緊急撤離

台灣東部海域今晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，不少大陸網友說，福建震感強烈，例如莆田地區，有網友貼出影片顯示當地中學緊急組織學生撤離。

大陸社群平台微博11日有不少網友發文指出自己在福建地區感到強烈的震感，大陸媒體也有不少報導，如福州晚報指出，福州、廈門、泉州、莆田等地震感明顯。

網友「一一向伊」發布影片顯示，福建當地中學緊急組織學生撤離大樓，該中學是仙游金石中學，位於福建省莆田市西南部的仙遊縣。影片中，校園大樓的警報響起，並標示出台灣地震震源的地圖，數百位學生魚貫而出。

這次地震不只大陸福建有感，連浙江也有感。錢江晚報引述位於杭州蕭山盈豐街道的民眾徐先生說法指出，「我住在12樓，感覺樓突然搖了一下」，他說自己剛剛下班到家進家門，「一度以為是自己頭暈了」。