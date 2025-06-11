今年第1號颱風蝴蝶 預計13日登陸海南島

今年第1號颱風蝴蝶上午在南海生成，向西北西方向移動，預計13日登陸中國大陸海南島，14日在廣東西部到廣西沿海再次登陸，其後將北上影響福建、浙江。中國中央氣象台傍晚發布颱風黃色預警。

中國中央氣象台11日晚上6時發布颱風黃色預警，指颱風蝴蝶的中心下午5時位於海南三亞東偏南方向大約300公里的海面上，中心附近最大風力8級（18公尺/秒），中心最低氣壓為993百帕，7級平均暴風半徑100至260公里，屬於輕度颱風。

中國中央氣象台預計，蝴蝶可能於13日淩晨到上午在海南陵水至樂東一帶沿海登陸，14日白天在廣東西部到廣西沿海再次登陸，登陸後轉向東北方向移動，強度逐漸減弱。

今年第1號颱風來得有點晚。根據大數據統計顯示，1991至2024年之間，1號颱風平均生成日期為3月24日，今年1號颱風已來遲兩個多月。

中國天氣網首席氣象分析師信欣表示，颱風蝴蝶將給中國大陸南部沿海帶來持續性強降雨，總體降雨影響大於風。海南島將為颱風雨核心影響區域，今明兩天降雨逐步增強，三亞、萬寧、瓊海等地有大暴雨；廣東在14日前後降雨也將增強。隨著蝴蝶北上，江西、浙江、福建等地也存在被颱風波及的可能，需保持關注。

交通部中央氣象署今天表示，颱風蝴蝶持續朝海南島移動，對台灣無直接影響。