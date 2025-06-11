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中國嚴打Labubu仿冒品 傳義烏市場一夜間全下架

中央社／ 台北11日電
一款全球唯一一隻薄荷色Labubu在拍賣會上亮相，落槌價為108萬元人民幣（約新台幣432萬元）。（微博）
一款全球唯一一隻薄荷色Labubu在拍賣會上亮相，落槌價為108萬元人民幣（約新台幣432萬元）。（微博）

泡泡瑪特旗下角色Labubu暢銷全球，中國工廠製作仿冒品低價銷售，近期社群平台傳出義烏市場的Labubu仿冒品一夜間全下架，引發關注，當地監管局稱會嚴打盜版，歡迎外界提供線索。

綜合九派新聞、界面新聞、中國新聞週刊等陸媒報導，社群媒體上近期流傳「義烏市場Labubu一夜之間全部下架」的貼文，引發關注。

義烏國際商貿城一家商家表示，店裡剩下數量不多的高仿版Labubu，但之後這批貨賣完就不生產，「因為違規總查，犯不上」。

義烏市市場監督管理局一名工作人員稱，生產和銷售Labubu必須獲得正版授權，一直以來都是持嚴打盜版的態度，歡迎提供盜版生產的相關線索給市場監督管理局。若涉及案件量較大的個案，將可能移送公安處理。

泡泡瑪特選擇廣東東莞作為Labubu的主要生產地，在東莞有4000家玩具企業和1500家配套企業，為泡泡瑪特提供約7成的產能。

另外，中國有銀行推出存款送Labubu盲盒，但地方監管部門表示，銀行不得向客戶贈送禮品，已下發通知叫停。

近期在中國社群媒體上流傳，平安銀行推出存人民幣5萬元（約新台幣20萬元）送Labubu盲盒的活動。平安銀行表示，目前該行部分分行推出新開戶回饋活動，參與即有機會獲得Labubu，此活動並非行業統一組織。

綜合相關報導，目前平安銀行只在西安、北京、深圳、石家莊、武漢等地的部分分行，推出此活動。

不過據報導，近期已有地方監管部門下發通知，明確指出轄內銀行機構不得透過向客戶贈送實物禮品，或與網路平台合作發放會員福利等方式吸收存款。

社群媒體 泡泡瑪特 客戶

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