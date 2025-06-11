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453萬高價！「全球唯一」初代級薄荷色Labubu拍賣成交

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
一款初代藏品級薄荷色的LABUBU，10日在永樂2025春季拍賣會上，最終以人民幣108萬元的價格拍賣成交。圖／取自澎湃新聞
一款初代藏品級薄荷色的LABUBU，10日在永樂2025春季拍賣會上，最終以人民幣108萬元的價格拍賣成交。圖／取自澎湃新聞

一款初代藏品級薄荷色的大陸潮玩公仔Labubu，10日在永樂2025春季拍賣會上，最終以人民幣108萬元（約新台幣453萬元）的價格拍賣成交，買家身分未披露。而在拍賣直播備註欄標註，這是香港藝術家龍家昇作品，尺寸為高131公分，是「全球唯一一隻」。除此之外，一款全球限量15版棕色Labubu，以人民幣82萬元成交。

澎湃新聞報導，「胡潤排行榜」創始人胡潤日前發布影片稱，他用一塊藍寶石與泡泡瑪特董事長王寧，交換了一個絕版的Labubu。王寧在影片中說：「IP是需要運營的，其實Labubu已經10歲了，有很多的故事，這10年也累積了很多粉絲。」

Labubu是香港藝術家龍家昇創作的北歐森林精靈形象，有9顆牙齒和直立的尖耳朵，表情可愛搞怪。泡泡瑪特在2019年簽下龍家昇The Monsters系列，並推出Labubu系列潮流玩具，Labubu近年來先在國外走紅，之後熱度傳入大陸。

今年4月，泡泡瑪特旗下Labubu 3.0系列開啟線下發售，在全球各地引發排隊熱潮。隨著蕾哈娜、貝克漢等明星在社群媒體上曬出Labubu產品，熱度被進一步推高，「包掛」設計也讓原本放置在家中的盲盒走出家門，擁有了社交屬性。

在二手交易平台，一些抽中機率較小的「隱藏款」和品牌聯名款價格翻數倍，一些款式被炒到人民幣萬元以上。此外，Labubu的火熱也帶火了「高仿」工廠，真假Labubu魚龍混雜，有賣家把仿版當正品賣，也有賣家標註「復刻版，批量消費品，苛求完美者繞道」。

以Labubu搪膠毛絨為例，這些仿品價格從人民幣十幾元至60元不等，價格普遍低於正版人民幣99元的價格，而正版價格的普通款，在二手市場被炒到人民幣200元以上。

值得關注的是，6月9日，在社交平台上，一則「義烏市場Labubu一夜之間全部下架」的帖子引發關注。該帖稱，由於當地部門正在「嚴打」高仿版Labubu，商家將陳列下架。義烏市市場監督管理局1名工作人員稱，生產和銷售Labubu必須獲得正版授權，對於盜版他們一直是嚴打的態度。

另隨著Labubu的熱銷，泡泡瑪特股價也在水漲船高，今年以來，泡泡瑪特股價漲超188％，從2024年2月至今，泡泡瑪特股價漲幅已超10倍。富比士實時富豪榜顯示，王寧已取代牧原股份創始人秦英林成為河南新首富。

摩根大通發布的研報指出， Labubu在5月搜索熱度已超過Hello Kitty。多家機構也將泡泡瑪特的目標價調高至300港元以上。

藝術家 泡泡瑪特 人民幣

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