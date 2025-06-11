LABUBU掀熱潮仿冒廠也哀號「產能不足」 義烏官方介入嚴打盜版

泡泡瑪特（POP MART）旗下潮玩IP「THE MONSTERS 精靈天團」中的角色「LABUBU」紅遍全球，BLACKPINK的LISA、歌手蔡依林甚至前球星碧咸等人都相繼為之淪陷。因此，產品面臨線上線下渠道供不應求，消費者表示經常遇到斷貨、不補貨的情況，甚至連仿冒工廠都哀號「產能不足」，不夠分。不過周一（9日），社交平台上一則「義烏市場LABUBU一夜之間全部下架」的帖子引發關注。義烏市市場監督管理局一工作人員稱，生產和銷售LABUBU必須獲得正版授權，對於盜版他們一直是嚴打的態度。

Labubu風靡全球，「一娃難求」下，更造就泡泡瑪特創辦人王寧登河南首富。不少廠家嗅出商機，紛紛做起了高仿LABUBU，其蹤跡充斥於義烏商貿城的玩具檔口。不過不止正版供貨吃緊，現在就連仿冒工廠也出現供不應求的情況。

廣東東莞一家Labubu仿冒工廠負責人便向內媒稱，現在他們仿造的Labubu產品都已經缺貨。他透露，現時訂單多達數千，需要排單到月底，不過廠家都不一定願意接單，因為貨實在不夠分，有需要的人已經越來越多了。

據了解，該工廠有兩種Labubu的產品，雖然都是一比一「全身款」，但其中一種是「高仿高品質」，另一種則是「義烏高品質款」。負責人解釋，「高仿高品質」的是仿正品，價格較高，每隻約38元人民幣，而「義烏高品質款」則一眼就能看出是仿製品，所以價格相對比較便宜。

有法律界人士則提醒，這類大規模生產仿冒品的行為已經侵犯了品牌方的產權，擾亂市場的秩序；對於假冒、過分加價的黃牛，都應該加強監管。

到了周一，義烏市場LABUBU傳出一夜之間全部下架，據指當地部門正在「嚴打」高仿版LABUBU，商家將陳列下架。隨後，內媒以採購者身份詢問義烏國際商貿城某家商戶，對方表示高仿版LABUBU數量剩不多了，還稱待這批貨沒了，他們就不做LABUBU了，「因為違規總查，犯不上」。他又稱，如今只賣自己生產的LABUBU娃衣，因合規合法。

義烏市市場監督管理局一工作人員則稱，生產和銷售LABUBU必須獲得正版授權，對於盜版他們一直是嚴打的態度，如果涉及的案量較大，還可能移送公安處理。

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文章授權轉載自《香港01》