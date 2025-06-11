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陸官媒：美中貿易談判已於倫敦結束

河南收穫小麥 AI科技助力

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

河南省農業農村廳9日發布數據顯示，截至當日，該省已收穫小麥8464萬畝，約占全省種植面積的99.4%，全省大規模機收基本結束。中新社報導，被譽為中原糧倉的河南是中國大陸小麥生產大省，小麥播種面積連續多年穩定在8500萬畝以上。

今年4月以來，受高溫、少雨、大風天氣等影響，給該省三夏（夏收、夏播、夏管）工作帶來不利。對此，各地迅速啟動應急機制，積極開展搶收搶播工作。     　

6月9日，位於河南周口的黃泛區農場已完成夏糧歸倉。「我們農場7.8萬畝小麥全部為種子田，預計今年平均畝產約1320斤，較去年增產75斤。」河南省黃泛區實業集團有限公司副總經理緱國華介紹，目前農場已全面啟用噴灌設備，正在進行夏播後的查苗補種、抗旱保苗、蟲情調查等工作。

值得注意的是，今年三夏期間，河南多地廣泛應用AI等科技手段助力夏收和夏播作業。例如河南淮濱縣，智慧農業綜合管理平台為收割機規畫最優路線，即時顯示作業位置、面積和機器狀態；在濮陽縣，農機雲AI智慧調度平台根據當地農田種植面積、氣象環境等大數據，科學匹配農事服務。

高溫 小麥

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