798超維視界 北京最大VR院線

北京798．751園區又添新玩法。買票、選片、入場，僅需1個頭戴顯示設備，在接下來的30分鐘裡可以一秒穿越唐朝、夢回北宋，或深潛入海，或遨遊太空，或盜墓探險。根據不同的影片主題，觀眾的身分可能是遊客，可能是玩家，可能成了劇中人。作為北京規模最大的複合式VR院線，「798超維視界．VR院線」日前開幕，開啟虛實融合的線下文化消費新生態。

「798超維視界．VR院線」按人數分單人、雙人、3人票3種規格，每部VR影片的觀看場域是開放空間，可以行走、活動、說話交流，與傳統影院截然不同。首批的8部VR影片包括「唐朝詭事錄．西行」、「遇見東坡」、「深海奇遇」、「時空迷局．恐龍危機」、「宇宙猜想．啟程—星際探索．前傳」等，不僅題材範圍大，玩法也有很大差別，將古裝懸疑、科幻冒險、文化藝術、科學科普等多元形式深度融合，為觀眾提供多維體驗。每個主題都兼具沉浸感、交互性、美學價值。戴上VR眼鏡的那一刻，觀眾瞬間打破虛實邊界，從實體空間走入無垠的數位宇宙。

「唐朝詭事錄．西行」依託同名網劇IP打造，有實景布局，觀眾走入實景客棧時已有了劇中身分，在真人NPC的引領下進入劇情、追隨劇中人探案的過程中上天入海，一會兒乘船急速穿梭於岩壁間，濺一身水花；一會兒又登上熱氣球，俯瞰唐朝長安全貌，耳邊呼呼而作的風聲讓人一時虛實難辨。

「深海奇遇」則融合了現代科學與傳統文化，觀眾先是在潛水艇中深潛入海，經由領隊講解不同海域的海洋生物，當暮光層出現巨大的抹香鯨，長達18公尺的體形需要抬頭仰視，讓人感到自身的渺小，記錄於書本中的數位瞬間具象化了。在海洋最深處的無光層，短暫的訊號失聯後，觀眾忽然進入了神話世界，在鯤的引領下見到了許多記錄於「山海經」中的海怪神獸，精美夢幻的畫面讓人彷彿真的落入玄幻秘境中。

據了解，首發的8部影片是798超維視界團隊從全中國大陸200多個VR項目中精選出來的，3500平方公尺的空間被賦予策展美學與沉浸交互的雙重屬性。