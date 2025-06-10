搜尋量爆增！香港禁止下載這款台灣手遊 小編大酸：謝丞相借箭

香港警察國安處今天宣布，已對手遊「逆統戰：烽火」作出禁制行動，因為其目的為宣揚「台獨」、「港獨」，鼓吹武裝革命推翻中國。提醒市民切勿下載或資助該App，否則觸犯國家安全法。

「逆統戰：烽火」是台灣ESC團隊開發的一款手機遊戲，「逆統戰 Reversed Front」臉書粉絲專頁晚間發文回應：「謝丞相借箭」。有香港網友上傳截圖顯示，港警發布禁令後，「逆統戰」搜尋量直線爆增。

據港媒星島網，香港警察國家安全處10日提醒市民，切勿下載一個名為「逆統戰：烽火」的行動應用程式或者資助該應用程式開發商從事危害國家安全的行為和活動。經保安局局長批准，國安處已根據「香港國安法第四十三條實施細則」附表4就有關「逆統戰：烽火」的電子訊息作出禁制行動。

港警稱，「逆統戰：烽火」以遊戲作為包裝推出，其目的為宣揚「台獨」、「港獨」等分裂國家的主張，鼓吹武裝革命、推翻中國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，並意圖引起對中央及香港特別行政區政府的憎恨。

港警並稱，任何人或組織明知而發布該應用程式或相關內容，包括透過網路向他人分享或推薦該應用程式，均有機會觸犯「香港國安法」第21條「煽動分裂國家罪」、第23條「煽動顛覆國家政權罪」及「維護國家安全條例」第24條「煽動意圖的相關罪行」。

港警還稱，下載該應用程式的人，也可能被視為管有具煽動意圖的刊物。根據「維護國家安全條例」第24條，任何人無合理辯解而管有具煽動意圖的刊物，即屬犯罪。任何人向該應用程式開發商提供金錢或者其他財物，包括透過應用程式支付金錢，意圖資助該開發商實施分裂國家或顛覆國家政權的行為，也屬犯罪。

香港國安處最後稱，危害國家安全的行為和活動是極嚴重罪行，警方有法必依、執法必嚴，會追究法律責任到底。市民切勿下載該應用程式或以任何方式資助相關開發商，若任何人已下載該應用程式，應立即刪除，切勿以身試法。

「逆統戰：烽火」開發商來自台灣，4月5日開放下載。中共環球時報2020年曾發表評論員文章「警惕分裂勢力在虛擬空間煽動」，提到同系列線下桌遊「逆統戰：致地與海的革命者」。

該文稱，「逆統戰」的背後勢力，是擁有純熟遊戲製作、宣傳經驗的專業團隊，其美術風格和行銷策略也十分迎合當下青少年群體的口味，容易引起「二次元」的「好奇心」。若在其中滲入「台獨」、「港獨」思想，就可能對青少年造成十分惡劣的影響，進而最終危害中國的國家安全。