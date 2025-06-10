天降烏龜！8個月男嬰頭部遭砸中亡 陸飼主判賠500餘萬元

根據廣東韶關市中級人民法院公告，2024年底，當地一對夫婦帶著孩子在小區玩耍時，一隻烏龜突然從天而降砸中孩子頭部，送往醫搶救無效死亡。經調查，墜落的烏龜系小區內一名張姓住戶所飼養。該名飼主最終遭法院判決，需賠償這對夫婦人民幣128萬元（約合新台幣537.6萬元）。

網上消息指出，這起不幸事件發生在韶關武江區一處小區。經調查，這隻從天而降的烏龜並不是被人刻意丟下來的，而是趁烏龜趁飼主不注意，偷偷爬到陽台上墜落，墜落後正巧砸中僅八個月大的男嬰頭部。

根據廣東韶關市中級人民法院公告，小區物業管理公司有投保物業管理責任保險。事故發生後，男嬰父母與張姓飼主、物業公司及保險公司就賠償事宜進行協商，但未能達成一致意見。男嬰父母因此將上述各方告上法院，請求各被告連帶賠償人民幣130萬元。

法院經審理後認為，根據大陸《民法典》規定：「飼養的動物造成他人損害的，動物飼養人或者管理人應當承擔侵權責任；但是，能夠證明損害是因被侵權人故意或者重大過失造成的，可以不承擔或者減輕責任。」

法官認為，張姓住戶作為烏龜的飼養人和所有人，應當對男嬰死亡承擔侵權責任。但因男嬰父母未能舉證證明物業公司存在「未採取必要的安全保障措施」的情形，因此法院對男嬰父母要求物業公司承擔責任的主張不予支持。

至於保險公司的責任，由於物業公司在本案中不承擔責任，因此保險公司也無需承擔賠償責任。

法院一審依法判決張姓住戶需向男嬰父母賠償人民幣128萬元。但張姓住戶不服判決，上訴至韶關市中級人民法院。經市中院調解，雙方近日達成調解協議：男嬰父母同意張姓住戶分期償還賠償款，並給予其30天寬限期。

韶關市中級人民法院也提醒所有寵物飼主，要確保寵物不會對他人造成傷害。尤其是在高層飼養寵物，更應加強對寵物的管理和看護，採取必要的防範措施，避免類似悲劇再次發生。