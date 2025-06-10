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年輕人拜佛尋心靈慰藉 大陸「寺廟經濟」將突破4千億

中央社／ 台北10日電
中國越來越多的年輕人前往寺廟上香、購買寺廟周邊商品，尋求心靈慰藉，「寺廟經濟」規模正逐步擴大。圖／AI生成
中國越來越多的年輕人前往寺廟上香、購買寺廟周邊商品，尋求心靈慰藉，「寺廟經濟」規模正逐步擴大。圖／AI生成

中國越來越多的年輕人前往寺廟上香、購買寺廟周邊商品，尋求心靈慰藉，「寺廟經濟」規模正逐步擴大。據報導，中國寺廟經濟市場規模，預計今年將突破人民幣1000億元（約新台幣4160億元）。

「寺廟經濟」是指以寺廟為核心，透過宗教文化、旅遊等方面發展出的綜合性經濟模式。

綜合香港01、四川省德陽市經濟合作局官方微博報導，近年中國有越來越多的年輕人到寺廟上香祈福、購買寺廟周邊商品，尋找內心安慰，為情緒價值買單，「寺廟經濟」規模正逐漸擴大。

「寺廟經濟」除了包含門票、香火等收入，近年來也因寺廟文創產品的銷售，規模逐步擴大。不少年輕人到廟裡參拜，也會買冰箱磁鐵、帆布包等寺廟文創商品，或是買護身符、祈福手串祈求好運，如北京雍和宮知名的香灰琉璃手串、靈隱寺的十八籽手鍊。

此外，有不少跟祈福有關的AI解籤及虛擬供燈等創新模式出現，吸引不少90後（1990年代出生）、00後（2000年代出生）群體成為主要的消費群。

報導指出，中國寺廟經濟市場規模在2023年已達人民幣800至900億元，預計2025年將突破1000億元大關。最新數據顯示，峨眉山年收入達8.2億，九華山年收入有7.2億，靈隱寺有6.7億。

報導分析，人們對精神慰藉和情感寄託的需求顯著增強，催生祈福遊、禪修體驗及文創產品等相關消費，有更多消費者願意為情緒價值買單，「寺廟經濟」具備穩定現金流。

年輕人 北京

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