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大陸長三角首個「華龍一號」計畫1號機組 完成熱試

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸正持續推進核電發展。央視新聞報導，10日上午，長三角首個「華龍一號」計畫浙江三澳核電1號機組完成熱態性能試驗，為後續反應器裝料、併網發電投入商業運作等節點奠定了基礎。圖／取自中國核動力微博
大陸正持續推進核電發展。央視新聞報導，10日上午，長三角首個「華龍一號」計畫浙江三澳核電1號機組完成熱態性能試驗，為後續反應器裝料、併網發電投入商業運作等節點奠定了基礎。圖／取自中國核動力微博

在台灣於5月中旬正式跨入「非核家園」的同時，大陸正持續推進核電發展。10日上午，長三角首個「華龍一號」計畫浙江三澳核電1號機組完成熱態性能試驗，為後續反應器裝料、併網發電投入商業運作等節點奠定了基礎。

大陸央視新聞報導，熱態性能試驗俗稱「熱試」，目的是在核燃料裝填前、在盡可能模擬核電站實際運行工況條件的情況下，全面驗證核島、常規島設備和系統在熱態運行時的可靠性、相關參數是否滿足設計要求，相當於核電站正式發電前的一次大考。

報導稱，三澳核電項目位於浙江省溫州市蒼南縣，是長三角地區首個「華龍一號」核電項目，規劃興建6台「華龍一號」機組，全部商運後，每年將為浙江省乃至長三角區域提供清潔能源超540億度，接近2023年溫州市全年用電量，每年可減少標煤消耗1,600餘萬噸，減少二氧化碳排放4,400餘萬噸，相當於造林11萬公頃。

IT於5月報導指出，「華龍一號」是大陸在30餘年核電科研、設計、製造、建設和運作經驗的基礎上，研發的具有完全自主智慧財產權的三代壓水堆核電創新成果，技術指標達到國際先進水準。2015 年，「華龍一號」全球首堆落戶福建福清開工建設。2022 年，「華龍一號」示範工程全面建成。

報導並稱，目前，華龍一號每台機組每年發電量超100億千瓦時，可滿足中等發達國家百萬人口的年度生產和生活用電需求，相當於每年等效減排二氧化碳816萬噸。

另，大陸觀察者網報導，近年大陸核能發展「核動力」拉滿，核電技術的自主創新能力也顯著增強。大陸核能產業協會最新發布的「中國核能發展報告2025」藍皮書顯示，大陸在運、在建和核准建設的核電機組共102部、裝置容量達到1.13億千瓦，核電總體規模首次躍居世界第一。

核電 核能

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