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女花2.2萬請收納師「一條龍」搬家歸位 一進新家見「滿地雜物」傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
上海一名女子要搬家，因手腕受傷不方便打包物品，花錢找了專業的搬家、收納服務公司協助，結果不如預期，還損壞了物品，讓她覺得簡直是花錢找罪受。示意圖／ingimage
上海一名女子要搬家，因手腕受傷不方便打包物品，花錢找了專業的搬家、收納服務公司協助，結果不如預期，還損壞了物品，讓她覺得簡直是花錢找罪受。示意圖／ingimage

一場原本為了省事的搬家收納服務，卻「越收越亂」。上海一名王女士因手腕受傷無法自行打包，花費5350元人民幣（約新台幣2.2萬元）請來專業公司協助搬家與收納，但結果讓人大失所望，甚至還壓壞一頂高價毛氈帽，引發爭議。

據《申度新聞》報導，上海王女士原本住在三房一廳，要搬至兩房的新住處，因手腕受傷不便自行處理，因此找尋專業團隊提供一條龍的打包與收納服務。她經比價後選定「籃里米空間設計有限公司」，對方聲稱會依照個人使用習慣安排收納，甚至強調「比日式搬家更好」的效果。業者依王女士提供的資訊，建議採每人每小時150元人民幣（約新台幣625元）的「計時制」，共動用5人，歷時約30工時（含搬運與復位），費用總計5350元，另加800元搬家費。

王女士指出，實際作業當天，收納師僅將衣物折疊或掛起，未主動詢問物品用途與動線規劃；僅在物品放不進櫃子時才會詢問擺放位置。最終新住處的復位結果是床鋪、書桌、地面堆滿箱子與雜物，她將照片上傳社群平台，網友驚訝留言：「還以為是收納前」，質疑該團隊的服務專業。

更令王女士難以接受的是，她從國外購入、僅戴過兩次的硬挺兔毛毛氈帽被壓出無法修復的折痕。王女士表示，帽子本應懸掛保存，但工作人員卻將多頂帽子塞入一個袋子內搬運，到新家未及時取出吊掛。而她因一直忙著「善後」，約10天後才發現這頂滿是壓痕的帽子，經專業店家評價 ，確定無法修復，要求「籃里米」賠償一半金額，卻遭拒。

對此，「籃里米」負責人李女士坦承因為客戶從大房搬小房，物品過多導致復位難度高，收納效果不佳；但她也強調願意免費再次上門收納，直到王女士滿意為止。然而，王女士已對服務失去信心，不願再讓對方上門處理，雙方僵持不下，賠償事宜最終陷入僵局。

李女士受訪時回應，對帽子損壞一事需進一步確認是否為收納師所致，並質疑王女士不願配合後續處理，是「惡意索賠」。她強調，不接受調解，若對方提起訴訟，將配合法律程序。

圖／擷自申度新聞
圖／擷自申度新聞

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