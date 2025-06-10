快訊

富商獵豔名單高達17名啦啦隊女孩 律師李怡貞用「橘子發霉」神比喻

赴警專畢典提3期許 賴清德喊：從人民的需要看見自己的責任

女星劉香君丈夫疑涉詐騙案 新北刑大南下高雄搜索拘提

聽新聞
0:00 / 0:00

福建銷毀2萬「非法出版物」 主要來自台灣

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸福建省近期舉辦侵權盜版及非法出版物集中銷毀活動，銷毀違禁圖書、非法報刊、盜版光盤等共計2萬多件。不過，有港媒引述消息指，在該銷毀活動現場包括一批來自台灣的「違禁出版物」，這是北京當局近年嚴防「禁書」透過寄遞管道傳播的工作成果。（圖／大陸全國「掃黃打非」辦公室官方微博資料照）
大陸福建省近期舉辦侵權盜版及非法出版物集中銷毀活動，銷毀違禁圖書、非法報刊、盜版光盤等共計2萬多件。不過，有港媒引述消息指，在該銷毀活動現場包括一批來自台灣的「違禁出版物」，這是北京當局近年嚴防「禁書」透過寄遞管道傳播的工作成果。（圖／大陸全國「掃黃打非」辦公室官方微博資料照）

大陸福建省近期舉辦侵權盜版及非法出版物集中銷毀活動，銷毀違禁圖書、非法報刊、盜版光盤等共計2萬多件。不過，有港媒引述消息指出，在該銷毀活動現場包括一批來自台灣的「違禁出版物」，這是北京當局近年嚴防「禁書」透過寄遞管道傳播的工作成果。

港媒《明報》10日報導指稱，大陸全國掃黃打非辦公室9日通報「福建、四川舉辦非法出版物集中銷毀活動」。其中，福建省掃黃打非辦公室3日聯手福州海關、海峽出版發行集團舉辦銷毀活動，福建公安廳、郵政管理局等單位派人參加。

值得注意的是，知情者透露，銷毀現場有成綑成綑的繁體字書籍，主要來自台灣，部分是經過郵件包裹形式入境。然而，報導中並未透露這些被銷毀的台灣書籍內容為何。

《明報》表示，福建近年加大對進出境非法出版物的打擊力度。福州去年曾舉辦「築牢國門政治安全」集中銷毀非法出版物活動，銷毀一批入境郵遞渠道查獲的危害政治安全的書籍、音像製品，非法報刊、宗教類圖書等。當時官方直言，郵遞渠道政治安全監管是海關監管執法一個重要領域。據悉，去年以來，福建共收繳各類非法有害出版物、印刷品、音像製品280餘萬件，查辦520餘宗行政、刑事案。

另外，截至目前，本報記者實際查閱福建省政府網站針對「福建、四川舉辦非法出版物集中銷毀活動」的有關報導，未在內文見到有台灣書籍銷毀的相關消息。同時，大陸官媒新華社4日引述福建日報報導指，今年6月3日是林則徐虎門銷煙186周年紀念日，當天，2025年福建省侵權盜版及非法出版品集中銷毀活動在福州舉辦，現場集中銷毀違禁圖書、非法報刊、盜版光碟等共2萬多件。

報導並稱，此活動旨在進一步規範福建省文化市場經營秩序，充分展現本省「掃黃打非」戰線打擊侵權盜版及非法出版的工作成果，彰顯嚴厲打擊侵權盜版和非法出版的堅定決心，「營造保護智慧財產權、保護未成年人健康成長的良好社會文化環境」。

福建 海關

延伸閱讀

Getty控Stability AI侵權 英高等法院開庭審理

遭廢台灣身分 福建台師稱：「大陸比台灣更民主自由」

伏季休漁期 大陸海警局：福建海警於金門近海「常態化執法巡查」

「閩閩，我們來抄作業」梅州文旅宣傳爆抄襲 被罵翻下架

相關新聞

福建銷毀2萬「非法出版物」 主要來自台灣

大陸福建省近期舉辦侵權盜版及非法出版物集中銷毀活動，銷毀違禁圖書、非法報刊、盜版光盤等共計2萬多件。不過，有港媒引述消息...

真實人生／被偷走大學資格的女孩 羅彩霞逆襲當上律師

16年前被公安局政委女兒冒名頂替上大學的羅彩霞，被迫重考1年後進入天津師範大學就讀，原夢想成為老師的她，因為頂替事件接觸到眾多記者，偶然進入媒體行業，一待就是10年。在上有老、下有小，還要扛房貸的35歲，她卻毅然決然裸辭備考司法考試，在兩次考試失利後，終於在37歲拿下法律職業資格證，成為一名律師。 這些年來，那個被偷走大學錄取資格的女孩，已然成為公平正義的捍衛者，上演了一段精彩的逆襲人生。

廣州白雲機場 第5跑道校飛

6月7日淩晨，廣州白雲國際機場三期擴建工程迎來重要節點，第五跑道（東三跑道）投產飛行校驗工作正式開始。此次校飛是對新建第...

廣角鏡／機器人當酒促

近年來，大陸企業全力發展人形機器人，應用場景越來越廣泛。六月九日，第五屆中國（寧夏）國際葡萄酒文化旅遊博覽會在銀川市開幕...

火車過山西隧道 1原因「乘客秒灰頭土臉」網：保證不白來

有網友發文表示在坐火車經過山西雁門關隧道時，車廂內吸入煤灰，不只很多旅客的衣服上、手上、臉上都沾滿了煤灰，車廂上的小桌上...

北大「韋神」牙齒怎麽了？專家：中國人多有相同問題

被大陸網友稱為「韋神」的北京大學數學學院助理教授韋東奕日前開通抖音帳號，三天吸粉逾2,000萬。但不少網友關心，34歲的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。