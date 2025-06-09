大陸爆逾40億筆敏感個資外洩案 受害者包括台灣民眾

資安媒體Cybernews近日發現，中國發生可能是史上規模最大的個資外洩事件。儲存逾40億筆個資、總計631GB的資料庫未受密碼保護，其中包括財務紀錄、支付資訊等敏感個資，甚至也有台灣民眾相關資料。

網路安全專家兼SecurityDiscovery.com網站所有者迪亞琴科（Bob Dyachenko）與Cybernews團隊發現數十億筆個資外洩事件。這個資料庫包含來自不同來源的紀錄，數量從50萬筆到8億多筆不等。Cybernews團隊研判，資料庫經過精心收集和維護，旨在建立近乎全面性的中國公民行為、經濟和社會檔案。

研究人員觀察到，外洩資料數量龐大且類型多樣，顯示這很可能是1個「集中式數據匯集點，可能用於監控、分析或收集資料等目的」。

研究團隊設法查看了16個資料集，這些資料集可能是依據內含資料類型來命名。其中最大的資料集名為「wechatid_db」，其中有逾8.05億筆紀錄，很可能是來自微信（WeChat）的資料。

第2大資料集「address_db」有超過7.8億筆紀錄，其中包括帶有地理識別碼的居住資料。第3大資料集稱為「bank」，內有超過6.3億筆財務紀錄，包括信用卡卡號、生日、姓名和電話號碼等個資。

報導指，只要掌握上述3個資料集，熟練的攻擊者就能拼湊出用戶的居住地、消費習慣、債務和儲蓄狀況等。

研究人員還發現，1個名為「tw_db」的資料集包含與台灣相關的資料。

此外，稱為「wechatinfo」的資料集包含近5.77億筆紀錄，其中很可能包含通訊日誌，甚至是用戶對話。

另有3億筆資料儲存在「zfbkt_db」資料集內，其中包含支付寶卡號等資訊。攻擊者可能試圖利用這些資料進行未經授權的支付、接管帳號，甚至竊取用戶身分。再加上其他外洩的資料集，這對用戶來說堪稱災難。

超過3.53億筆資料不均勻地分布在另外9個資料集中，涵蓋主題十分廣泛，包含賭博、車輛登記、就業資訊、退休金和保險等。

報導指，研究團隊無法判定外洩資料屬於任何可識別的組織，而且該資料庫被發現後不久就遭關閉。

此外，由於資料所有者不詳，加上缺乏通知受害者的管道，本次外洩事件的受害者恐將求助無門。