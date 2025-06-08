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巴黎世家又在玩食物 「北京烤鴨」包超狂售價仍超搶手

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Balenciaga巴黎世家為北京三里屯太古里旗艦店開幕，特别推出「北京烤鴨」限定單品包袋、吊飾。圖／摘自微博
Balenciaga巴黎世家為北京三里屯太古里旗艦店開幕，特别推出「北京烤鴨」限定單品包袋、吊飾。圖／摘自微博

Balenciaga巴黎世家為北京三里屯太古里旗艦店開幕，特別發表一系列限定單品，當中引起社群話題的是「北京烤鴨」手拿包與鑰匙圈吊飾。

巴黎世家在2024春夏即推出一款洋芋片手拿包，這次為北京旗艦店開幕而換成「北京烤鴨」限定口味。

而這包洋芋片價值不菲，「北京烤鴨」手拿包要價15,500元人民幣（約新台幣65,000元），「北京烤鴨」鑰匙圈吊飾為6,500元人民幣（約新台幣27,000元）。

這只北京烤鴨包推出後，引發社群話題，網友指出「奢侈品越來越抽象」、「包袋打個logo賣出天價」、「燒鵝包、烤雞包、酸菜魚包……限量版即將發售，敬請期待」、「有能力買的人，就和我們普通人買包薯條一樣，別操這心了」。

據店員透露，「北京烤鴨」包與吊飾自5月27日推出以來相當搶手，幾乎已銷售一空。

Balenciaga巴黎世家為北京三里屯太古里旗艦店開幕，特别推出「北京烤鴨」限定單品包袋、吊飾。圖／摘自微博
Balenciaga巴黎世家為北京三里屯太古里旗艦店開幕，特别推出「北京烤鴨」限定單品包袋、吊飾。圖／摘自微博
Balenciaga巴黎世家為北京三里屯太古里旗艦店開幕，特别推出「北京烤鴨」限定單品包袋、吊飾。圖／摘自微博
Balenciaga巴黎世家為北京三里屯太古里旗艦店開幕，特别推出「北京烤鴨」限定單品包袋、吊飾。圖／摘自微博

鑰匙 烤鴨 北京

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