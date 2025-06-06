中國研發新型視覺假體 有望讓失明者重見光明

中國復旦大學聯合中國科學院上海技術物理研究所科研團隊，共同開發出全球首款光譜覆蓋範圍極廣的視覺假體。該假體無需依賴任何外部設備，就可使失明動物模型恢復可見光視覺能力；還能賦予動物感知紅外光，甚至擁有識別紅外圖案的「超視覺」功能。

中通社報導，北京時間6日凌晨，相關成果以《碲納米線視網膜假體增強失明視覺》為題發表於國際頂級學術期刊《科學》（Science）。

這款基於碲納米線網絡（TeNWNs）的視覺假體，光譜覆蓋範圍從可見光（470nm）延伸至近紅外二區（1550nm），遠超人類天然視覺（380-780nm）。該技術無需依賴任何外部設備即可工作。

據介紹，當這片薄如蟬翼、指甲大小的假體植入失明小鼠的眼底後，它能高效地將接收到的光信號轉化為電信號，直接激活視網膜上尚存的神經細胞，成功使模型恢復對可見光的感知能力。

這種視覺假體既規避了侵入性腦部手術的風險，又突破了人類天然視覺的物理極限。團隊在非人靈長類動物食蟹猴的實驗中不僅驗證了該假體的有效性，且植入半年後無任何不良排異反應，為後續臨床轉化應用奠定了重要基礎。

不過，中國科研團隊也表示，考慮到目前醫學倫理的限制，研究暫時不會進入臨床試驗階段。